Van der Poel laat EK mountainbike links liggen

"We missen Mathieu van der Poel", meldde bondscoach Gerben de Knegt. "Helaas start hij niet omdat dit niet in zijn planning past." Wel aan de start op het EK is Michiel van der Heijden, voormalig wereldkampioen mountainbike bij de beloften.



Het EK mountainbike werd verplaatst naar Italië nadat tal van landen hadden aangekondigd om veiligheidsredenen niet naar Istanboel te willen.