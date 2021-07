Van der Poel gokt met late afreis naar Tokio: ‘Dagenlang op een hotelkamer zitten is niet aan mij besteed’

Jetlag? Extreme hitte en luchtvochtigheid? Mathieu van der Poel haalt er de schouders bij op. Met zijn late afreis naar Japan speelt de topfavoriet voor goud in de olympische mountainbikerit hoog spel.

Welgeteld 78,5 uur voor zijn race landde Van der Poel (26) op Tokio-Narita. Krap, want wat zegt het Jetlag Protocol Tokyo van TeamNL: per uur tijdsverschil heeft het lichaam ongeveer 24 uur nodig om weer in het normale ritme te komen. Voor de reis naar Tokio betekent dit dat het lichaam zeven dagen nodig heeft om volledig aan te passen.

Advies dat collega-mountainbikers Milan Vader, Anne Tauber en Anne Terpstra ter harte namen. Zij vertoeven al meer dan een week samen met bondscoach Gerben de Knegt in een exclusief afgehuurd fietshotel in Izunokuni. Maar Van der Poel zag die lange afzondering niet zitten. “Ik vertrek zo laat omdat de regels zo streng zijn”, klonk het donderdag op de luchthaven van Schiphol bij de NOS. “Dagenlang op een hotelkamer zitten is niet aan mij besteed. Er resten me twee dagen om het parcours te verkennen. Dat is voldoende. Zo doe ik het bij wereldbekerwedstrijden ook.”

Jetlagverschijnselen kunnen perfect het hoofd worden geboden, zo bewezen toenmalig bondscoach Eddy Merckx en zijn troepen op het weg-WK 1990 in Utsunomiya. De Belgische selectie reisde toen pas vijf dagen voor de regenboogstrijd af. Niemand wist dat Merckx zijn renners in de aanloop naar dat WK had gevraagd zich al aan te passen aan de Japanse tijdszone. Zo stonden ze in de dagen voor het vertrek elke ochtend om 4 uur op. Het vervolg is bekend: ons land pakte met wijlen Rudy Dhaenens en Dirk De Wolf goud en zilver.

Absolute primeur

Volgens Bart Brentjens, 25 jaar geleden in Atlanta de allereerste olympische mountainbikekampioen ooit, speelt echter een andere factor serieus in het nadeel van Van der Poel. “De hitte, dat is hét probleem. Ik maak me er toch wat zorgen over. Het is in Tokio véél te warm voor Mathieu”, zegt Brentjens in de zomerspecial van Wielerflits.

Toch blijft Van der Poel de topfavoriet voor het goud. Hij kan in Tokio voor een absolute primeur zorgen door na Brentjens (1996), Martinez (2000), Absalon (2004, 2008), Kulhavy (2012) en Schurter (2016) als eerste wegrenner ooit op de erelijst te belanden. “De omloop is in elk geval op zijn lijf geschreven”, meent Brentjens. “Een kort behendigheidsparcours, constant draaien en keren, supertechnisch."

Grote rivalen worden Tom Pidcock, drievoudig olympisch medaillewinnaar Nino Schurter, Mathias Flückiger, Ondrej Cink, Alan Hatherley, regerend wereldkampioen Jordan Sarrou en Victor Koretzky. Straf zou het zijn, mocht Van der Poel een loopje nemen met de geldende acclimatisatietheorieën. Maar om het met een Nederlandse collega te zeggen: je sluit het maar beter niet uit.