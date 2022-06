Van der Poel en Philipsen verkiezen ritzeges boven groene trui in Tour

Hij oogt scherp, Jasper Philipsen: 72 kilogram, net terug van hoogtestage in het Franse Alpen-oord La Plagne. De 24-jarige sprinter uit Ham staat voor een belangrijke maand. Eerst proberen te scoren in de Baloise Belgium Tour, nadien het BK in Middelkerke (waar zijn ploeg met 25 renners aan de start staat) en dan de Tour.

In de Tour-selectie van Alpecin-Deceuninck krijgt Philipsen de voorkeur op Tim Merlier als sprinter. “Vorig jaar eindigde ik drie keer tweede en drie keer derde in de Tour. Dit jaar wil ik absoluut winnen. Ik heb hard gewerkt om in deze periode top te zijn”, zegt Philipsen.

De groene trui van het puntenklassement is zijn ambitie niet. “Ik ben nog niet bezig met groen, laat mij eerst proberen een rit te winnen. Trouwens, als iemand zoals Wout van Aert mikt op groen wordt het voor mij zeer moeilijk.”

Kasseirit Arenberg

Wie Van Aert wel zou kunnen trotseren, is zijn ploegmaat Mathieu van der Poel. De Nederlander is momenteel op stage in Livigno en probeert zich na een pittige Giro zo goed als mogelijk klaar te stomen voor de Tour. Bij Alpecin-Deceuninck willen ze Van der Poel niet met te veel druk opstapelen. Het groen is geen ambitie. Van der Poel gaat mee als vrijbuiter en zal mikken op lastigere ritten zoals de kasseirit naar Arenberg en de sprint bergop in Longwy tijdens de eerste week.

Als alles volgens plan verloopt, en Philipsen en Van der Poel in de Tour gevrijwaard blijven van blessures, maakt Alpecin-Deceuninck geen ambitie van groen. Van Aert heeft zo twee stevige concurrenten minder.