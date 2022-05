Nieuws Wielrennen

Van der Poel behoudt leiderstrui Giro met tweede plek in tijdrit

Mathieu van der Poel tijdens de tijdrit. Beeld AFP

Mathieu van der Poel heeft in de tweede etappe van de Giro d’Italia zijn roze leiderstrui met succes verdedigd. De wielrenner van Alpecin-Fenix finishte in de tijdrit over ruim 9 kilometer in Boedapest in 11.53 minuten als tweede. Daarmee was hij 3 seconden langzamer dan de Brit Simon Yates die won in 11.50.