Van der Poel begint WK-voorbereiding woensdag in Overijse

Meer dan een maand was het stil rond Mathieu van der Poel. Na zijn opgave in de Tour, gevolgd door een rustpauze, trok het uithangbord van Alpecin-Deceuninck samen met zijn vriendin begin augustus naar het Spaanse Benitachell om er tweeënhalve week rustig te trainen. Sinds vandaag is hij terug in België en niet zonder reden. Na veertig dagen zonder wedstrijdritme begint het te kriebelen. Hij staat woensdag aan de start van de Druivenkoers in Overijse. Van der Poel wil eens testen hoe de benen zijn.

Het wordt een kortstondig koersintermezzo, want door het wegvallen van de Benelux Tour rijdt zijn ploeg buiten de Vuelta en enkele kermiskoersen zoals Kortemark de komende twee weken geen profwedstrijden meer. Geen Plouay, geen Quebec en Montreal in Canada zoals Wout van Aert en zo. De volgende afspraken van Van der Poel worden de GP Wallonie (14/9) en de Primus Classic (17/9) om nadien af te reizen naar het WK in Australië.

Italiaans najaar

Conditioneel staat Van der Poel nog niet waar hij wil staan. Na de zware combinatie voorjaar-Giro-Tour kreeg hij een fysieke en mentale weerslag. Een reset was nodig, net als een rustige opbouw zonder hoogteprikkel in functie van het WK, waar hij nog steeds zin in heeft. Anders dan Van Aert, die na het WK in Australië op 25 september zijn seizoen stop zet, heeft Van der Poel ook zijn zinnen gezet op de Italiaanse oktoberklassiekers zoals de Ronde van Emilia, Tre Valli Varesine, Gran Piemonte en de Ronde van Lombardije, waarin hij al eens tiende eindigde in 2020.

Althans, dat is wat er op papier staat. Na een moeilijk seizoensbegin door zijn rugblessure en de dip tijdens de Tour wil Alpecin-Deceuninck niet te ver vooruitdenken. Woensdag weten we al iets meer. In Overijse hopen ze dat Van der Poel al in staat is om te winnen. Indien dat niet lukt, heeft de ploeg met Jasper Philipsen een plan B.