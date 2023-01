Van den Bergh gooit zich na evenwichtige strijd naar halve finale op WK darts

‘The Dreammaker’ is dezer dagen ook een beetje historymaker. Dimitri Van den Bergh is de eerste Belg ooit in de halve finale van het WK darts. Ally Pally kreeg een ware nagelbijter te zien tegen Jonny Clayton, waarin onze landgenoot aan het langste eind trok.

“De jaarwisseling? Die heb ik slapend doorgebracht. Mijn wekkertje ging al om kwart voor zeven. Dan moet je de dag ervoor op tijd gaan slapen.” Dimitri Van den Bergh liet niets aan het toeval over. Dat vuurwerk en die ovenhapjes, dat hoefde voor hem allemaal niet. Volle focus op het WK en zijn kwartfinale tegen Jonny Clayton. De rest is voor later.

Twee keer eerder stond Van den Bergh in de kwartfinale in Ally Pally. In 2018 moest hij zijn meerdere erkennen in Rob Cross, twee jaar later was Nathan Aspinall te sterk. Dit moest zijn moment worden, al stond hem met Jonny Clayton een zware dobber te wachten. Een vaste klant op het grootste podium, al wou het op het WK nog nooit echt lukken voor de Welshman. Het was zelfs zijn eerste keer in de kwartfinale. Kwam daar nog bij dat ‘Dancing Dimi’ in de onderlinge duels aan de leiding stond. Onmogelijk was het dus niet.

Van minuut één gaf Van den Bergh een ontspannen indruk. Op zijn gemakje iedereen begroeten en natuurlijk dat dansje. Ook bij Clayton kon er een lachje vanaf. Na de eerste set was die grijns nog net iets breder. Een droge 3-0. Van den Bergh wist hoe laat het was, en herpakte zich meteen. Van hetzelfde laken een broek: 3-0 en een knap staaltje darts, alles te herdoen. Dochtertje Oonah zag het graag gebeuren in de VIP-zone. Beide spelers krikten hun niveau gaandeweg op, en maakten er een echte nagelbijter van. Tot 3-3 gaven ze elkaar geen duimbreed toe op de eigen sets. Maar Van den Bergh moest wel eens breaken.

Het was wachten op een foutje van Clayton. Dat geduld werd beloond in set zeven. Een paar gemiste dubbels, en Van den Bergh profiteerde optimaal. 4-3 voor onze landgenoot, de volgende ronde was plots één set verwijderd. Dat besef drong ook bij Van den Bergh door, zo leek het. De zenuwen sloegen toe. Een paar gemiste dubbels braken hem zuur op, want Clayton ging door de worp van Van den Bergh en leek op weg om de bordjes weer gelijk te hangen. Tot ook die begon te sukkelen met zijn check-outs en de deur voor Van den Bergh weer open zette. Clayton zuchtte en klaagde. Hij wist dat het game over was. Dubbele negen voor Van den Bergh. Een pijl van 59.000 euro.

Het ongeloof bij onze landgenoot was groot toen die laatste pijl goed in het bord viel. De ontlading nog veel groter. 118.000 euro aan prijzengeld heeft hij al beet. The sky is the limit nu. “Ik heb geen idee wat ik nu moet voelen, maar ik ben ongelooflijk trots”, zei Van den Bergh meteen na het verlaten van het podium. “Normaal ga ik na een wedstrijd nog wat uitgooien, maar nu wil ik eerst mijn familie en beste vriend zien om samen iets lekker te eten. De spanning moet uit mijn lijf. Ik kon 4-3 voorkomen omdat hij miste en ik nu wel de kansen nam. Maar ik heb geluk gehad. Het is mijn kant uitgedraaid, want ik kon Jonny niet onder druk zetten wanneer het moest. Geen idee hoe ik het gedaan heb, maar ik heb het gehaald. Dit was mijn eerste grote test van dit WK.”

Vanavond staat voor het eerst een Belg in de halve finale van het WK darts. “Ik heb dromen, ik fixeer daarop en wil ze waarmaken. Nu die halve finale. Ik wil dit winnen, maar ik weet dat ik in het scoren dan een paar procenten beter moet doen.”