Van de scratch tot Kopecky’s revanche: tien momenten om naar uit te kijken op het super-WK in Glasgow

De komende anderhalve week wordt in Glasgow elke dag gekoerst voor een regenboogtrui: op de piste, op de weg, op de mountainbike en tegen de klok. Welke Belgen zullen een hoofdrol vertolken? Tien afspraken om naar uit te kijken.

BA , JDK en MG

1. Donderdag 3 augustus: meteen goud voor Dens?

Op de eerste dag van de wereldkampioenschappen zou het al meteen prijs kunnen zijn voor België. De jonge Tuur Dens is een van de favorieten in de scratch. Dat is een heel simpel pistenummer: vijftien kilometer koersen en de eerste over de streep wint. Tactisch is het ander paar mouwen: verstandig indelen en de timing voor sprint of demarrage moet perfect zijn. Dens werd al tweede en vierde op de vorige WK’s. Sindsdien is hij alleen maar sterker geworden.

2. Zondag 6 augustus: alle ogen op supertrio

In de wegrit zijn alle ogen op de Belgische ploeg gericht. Nergens is de weelde groter, geen ander land kan met drie favorieten aanspraak maken op de wereldtitel. Remco Evenepoel is de titelverdediger, Jasper Philipsen is na zijn groene trui in de Tour klaar om de hemel te bestormen en Wout van Aert moet die regenboogtrui toch een keer kunnen pakken. Bondscoach Sven Vanthourenhout maakt zich sterk dat de Belgen niet in elkaars wielen zullen rijden.

3. Zondag 6, dinsdag 8 en woensdag 9 augustus: oogst vergroten op piste

Zweef met Lotte Kopecky mee op een roze wolk na haar ritwinst, zes dagen gele trui, eindwinst in het puntenklassement en tweede stek in de eindstand van de Tour de France Femmes. Drie keer komt ze in actie op de Sir Chris Hoy Velodrome in Glasgow: nu zondag in de afvalling, volgende week dinsdag in de puntenkoers en daags nadien in het omnium. Na een eerste wereldtitel in de ploegkoers in 2017 pakte Kopecky op de laatste twee baan-WK’s nog drie keer goud en twee keer zilver.

Lotte Kopecky. Beeld Photo News

4. Dinsdag 8 augustus: België en zijn ploegkoerstraditie

Zeven medailles in de voorbije dertien WK’s, met het goud van huidig bondscoach Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke in Melbourne 2012 als uitschieter. België heeft een traditie hoog te houden in de ploegkoers. Met Robbe Ghys en Lindsay De Vylder jaagt het twee ervaren rotten de piste op, want ze zorgden voor de helft van de bronzen verzameling. Ghys heeft bovendien olympische ervaring. Hij tuimelde drie jaar terug in Tokio met De Ketele net naast het podium.

5. Woensdag 9 augustus: Segaert favoriet voor tijdritgoud

De Noor Soren Waerenskjold rijdt nu bij de profs. Waerenskjold is de uittredende wereldkampioen tijdrijden bij de U23 en de enige die vorig jaar in Wollongong beter deed dan Alec Segaert. Wie gaat Segaert nu dan van WK-goud houden? Segaert maakte eind juni indruk toen hij zilver behaalde in het BK tijdrijden bij de profs. Drie dagen later pakte hij ook zilver in het BK op de weg. Hij was de enige die mee kon met een late uitval van Evenepoel. Na het BK ging Segaert op hoogtestage in Livigno.

6. Vrijdag 11 augustus: hoe sterk is Pogacar in tijdrit?

Met Van Aert en Evenepoel start België alweer met een indrukwekkend duo. Maar verrassingen zijn niet uit te sluiten. Denk aan Tobias Foss, die vorig jaar in Wollongong goud veroverde. Tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna is uit op een derde wereldtitel. De Italiaan laat de wegrit vallen en kiest voor de ploegenachtervolging. En hoe sterk is Tadej Pogacar, die in de tijdrit van de Tour weliswaar door Jonas Vingegaard werd geklopt maar Van Aert naar de derde plaats verwees?

7. Zaterdag 12 augustus: jonge Nys mikt op dubbel

De Belgische wielerbond hoopt op tien medailles in Glasgow. Achter de naam van Thibau Nys staat een grote ster. Nys is voormalig Europees kampioen bij de beloften en sinds dit seizoen volwaardig prof, maar hij is jong genoeg om nog bij de U23 te starten. In zijn eerste vijf maanden kon hij al twee keer winnen: een rit in de Ronde van Noorwegen en de GP Aargau in Zwitserland. Vooral die laatste zege kreeg internationaal weerklank, want op een zwaar parcours versloeg hij sterke tegenstanders als Hirschi, Bilbao, Haller en Cosnefroy. Nys kan voor een unieke dubbel zorgen: in januari werd hij al wereldkampioen in het veld.

Thibau Nys. Beeld Photo News

8. Zaterdag 12 augustus: Van der Poel versus Pidcock

“Ik ben er toch. Misschien gebeurt er iets moois”, zei Mathieu van der Poel toen hij bekendmaakte dat hij niet alleen het WK op de weg rijdt maar ook deelneemt aan het WK mountainbiken. Dat is zes dagen na de wegrit en de vraag is hoe goed Van der Poel nog met de mountainbike overweg kan. Zijn laatste officiële wedstrijd is van de Spelen in Tokio geleden. Van der Poel viel, gaf op en wil revanche in Parijs 2024. Daar is hij nog lang niet. Tenzij hij goud of zilver pakt in Glasgow, waarmee hij zich automatisch plaatst voor de Spelen. De Nederlander komt in Glasgow een oude bekende tegen. Tom Pidcock past voor de wegrit en zet alles het mountainbiken.

9. Zaterdag 12 en zondag 13 augustus: broer en zus Gommers op BMX

Een spektakelrijke discipline, volgens bondscoach Sven Vanthourenhout. Tot voor kort was BMX een Belgisch ‘zorgenkindje’, haast uitsluitend terend op het succes van boegbeeld Elke Vanhoof. Het WK-brons van junior Wannes Magdelijns in Nantes 2021 bracht daar verandering in. Bij afwezigheid van Vanhoof (blessure) is het nu vooral uitkijken naar U23-talent en potentiële medaillekandidaat Aiko Gommers, ex-wereldkampioen pumptrack. Broer Ruben maakt bij de elite dan weer mooie progressie en is mogelijk op weg naar kwalificatie voor de Olympische Spelen.

10. Zondag 13 augustus: sluitstuk van Kopecky

Hoezeer haar hart ook klopt voor de piste, de wegrit wordt het hoofddoel voor Lotte Kopecky. Zeker na de nare ervaringen op de Olympische Spelen 2021 en het WK 2022. In Tokio eindigde ze “op de meest ondankbare plaats”, vierde dus. En in Wollongong, vorig jaar, won ze geen zilver maar verloor ze goud nadat ze in de absolute slotfase iets te lang had getalmd met een reactie op de uitval van Annemiek van Vleuten. Een pijnlijk moment dat Kopecky niet opnieuw wil beleven.