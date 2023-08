Van de kilte bij Chelsea naar de warme knuffels in Rome: de intrede van Lukaku

Een duizendtal AS Roma-fans zakte af naar Ciampino, een luchthaventje nabij het centrum van Rome, om de verlosser te verwelkomen. Romelu Lukaku was eerder op de dag in Zaventem aan boord gestapt van een privéjet die werd bestuurd door voorzitter Dan Friedkin. Bij aankomst in Rome zwaaide de volledig in het zwart geklede spits breed lachend naar de tifosi.

De intentie van Friedkin om “van een iconische club weer een van de grootste van de wereld” te maken was in de zomer van 2020, toen hij Roma overnam van de verguisde Amerikaan James Pallotta, alvast geen goedkoop verkoopspraatje. Friedkin haalde José Mourinho naar de Italiaanse hoofdstad. De commerciële afdeling van de club lanceerde direct een JM-collectie: T-shirts, sjaals, zelfs notitieboekjes met zijn initialen op. En toen aanvaller Paulo Dybala er een jaar geleden neerstreek, zorgden duizenden Romeinen aan het Palazzo Civilita della Italiana voor waanzinnige beelden.

Dat het die zomer de bedoeling was van Giuseppe Marotta, de CEO van Inter, om Dybala naar Milaan te halen, maakte de euforie in Rome des te groter. Marotta had zijn zinnen gezet op een drietand Dybala-Lukaku-Lautaro, maar slaagde slechts deels in zijn opzet en moet een seizoen later vaststellen hoe Roma (in twee tijden) wel het beoogde koningskoppel kon strikken.

Conference League

De tijd dat AS Roma de grootste uitdager van Juventus was in de Serie A ligt intussen al een poos achter ons. Met het afscheid van Francesco Totti vervelde de rest van de club steeds meer, ondanks het aanstellen van Monchi in 2017, de succesvolle architect van Sevilla, die op zoek ging naar goudhaantjes. Monchi keerde al na twee jaar gedesillusioneerd terug naar Spanje, waarna hij aan zijn omgeving liet weten te zijn geschrokken van de druk in Rome. De man zit intussen bij Aston Villa.

Roma waant zich inderdaad nog steeds een topclub, ook al zag het de laatste jaren niet alleen hoe het noorden (Juve, Inter en AC Milan) maar ook het zuiden (Napoli) de scudetto mocht vieren. Nog een geluk dat de UEFA de Conference League in het leven riep, zodat Roma voor het eerst sinds 2008 toch nog een prijs wist te winnen.

Een muurschildering in de stad. Beeld Photo News

De fans dromen sindsdien van meer. De hoop is groot, het stadion telkens uitverkocht. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Vroeger liep het Stadio Olimpico (72.000) alleen vol op de grote momenten.

In de top vier eindigen wordt al een serieuze opgave. Bovendien zijn de sleutelfiguren spelers die aan de absolute top geen kans meer krijgen: Paredes en Sanches (ex-PSG), in navolging van jongens als Wijnaldum en Matic (intussen allebei weer weg). Lukaku past eveneens in dat rijtje. Ook hij is een mooie, zelfs ronkende naam, die op zijn dertigste zijn carrière nieuw leven hoopt in te blazen. Van de kilte bij Chelsea naar de warme knuffels in Rome.

Het pleit voor Lukaku dat hij de afgelopen weken niet overstag is gegaan voor de vele miljoenen uit Saudi-Arabië. Voor de titel zal hij straks weliswaar niet spelen, daarvoor is er achterin en op het middenveld nog steeds niet genoeg kwaliteit. Maar aan warmte en plezier zal het Lukaku in Rome niet ontbreken.