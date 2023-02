Van de bakker tot de jeugdcoach: bij KVO wachten velen nog op geld

Bijna drie jaar na de overname heeft de Amerikaanse Pacific Media Group voetbalclub KV Oostende de dieperik ingereden. Terwijl de sportieve degradatie dreigt, loopt de schuldenberg van bijna 5 miljoen euro elke dag op.

Terug naar de nieuwjaarsreceptie van KVO in 2020. Voorzitter Frank Dierckens was in de wolken met de nakende overnamedeal, waarbij hij 27 procent van de aandelen behield en de rest aan de Pacific Media Group verkocht. Vandaag blijft er van de 3 à 4 miljoen euro die de West-Vlaamse zakenman destijds investeerde niet veel over. Terwijl de investeringsgroep met Chien Lee, Paul Conway en anderen op een berg geld zitten, werd er sinds de overname van KVO nauwelijks een euro in de club geïnvesteerd. Meer nog: de schuldenberg en het aantal dagvaardingen worden elke dag groter.

De waslijst aan achterstallige betalingen is nauwelijks te overzien. Dat zelfs kleine leveranciers niet langer correct worden betaald, doet het ergste vermoeden. Zo wacht één Oostendse bakker op zijn centen voor meerdere bestellingen belegde broodjes. Voor de match tegen Anderlecht was er grote paniek omdat de brouwer plots weigerde te leveren. Ter gelegenheid van diezelfde wedstrijd stond er skrei op de menukaart. Het cateringbedrijf schrapte in laatste instantie de skrei voor een goedkopere vissoort wegens nalatigheid van KVO. In het Brugse hotel Weinebrugge en in een handvol Limburgse hotels is de kustploeg intussen om dezelfde redenen niet langer welkom. Ook Horeca Totaal heeft nog geld tegoed. En zo gaat het maar door.

Oud-speler Hendry

Er is meer. KV Oostende weigert voorlopig ex-coach Yves Vanderhaeghe en diens assistenten Gino Caen en Wesley Deschacht te betalen, samen goed voor een bedrag van bijna 500.000 euro. Het dossier komt straks voor de rechtbank. Daarnaast wacht een pak makelaars op geld en heeft ook ex-speler Jack Hendry honderdduizenden euro’s tegoed. De spelerslonen werden tot op vandaag correct uitbetaald. Alleen zijn er in de groep grote zorgen over de tekengelden, die deze maand overgemaakt dienen te worden. Dokters en kinesisten zijn al maanden niet betaald.

Het meest zorgwekkende verhaal is dat jeugdtrainers eerder deze maand per mail werd gemeld dat de uitbetaling van hun lonen mogelijk vertraging zal oplopen. Dit nadat de KVO Se’Academy had vastgesteld dat er geld uit de jeugdwerking werd aangewend voor de A-ploeg.

Onder anderen ex-coach Yves Vanderhaeghe moet nog een geldsom krijgen van KVO. Beeld BELGA

De schuldenberg loopt op, temeer omdat de Amerikanen zich er niets van aantrekken. De naar schatting vijftig investeerders, samengebracht onder de noemer Oostende Investment Company Limited met hoofdzetel in Hongkong, zijn onzichtbaar voor de kustploeg. Hun stroman is CEO Gauthier Ganaye. Bij zusterclub AS Nancy is Ganaye de grote boeman na de degradatie naar de derde afdeling, intussen ligt hij ook bij KV Oostende flink onder vuur. Terwijl COO Thorsten Theys een grondige sanering doorvoerde – zo werd het personeelsbestand tot een derde van het oorspronkelijke teruggeschroefd – laat Ganaye het sportief breed hangen. Met onder meer te hoge spelerslonen leeft Oostende nog steeds boven zijn stand.

Eind januari speelde de CEO bijvoorbeeld met het idee om transfertarget Mateo Barac per privéjet vanuit het Russische Samara te laten overvliegen opdat zijn overgang tijdig zou zijn afgerond. Pas toen het aangeschreven bedrijf een voorschot van 25.000 euro vroeg, liet de kustploeg het idee varen en kwam de Kroaat alsnog per lijnvlucht naar Oostende.

Nog een voorbeeld: op donderdag 20 oktober wilde Vanderhaeghe zeker in Antwerpen zijn vóór de avondspits. Het hotel werd in laatste instantie geannuleerd, de match op de Bosuil moest uiteindelijk met een kwartier vertraging worden afgetrapt. Twee weken na het voorval was er wel een hotel voorzien voor de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. KVO reed voor de match naar Brugge, om daar na 45 minuten platte rust terug naar Oostende te rijden voor de wedstrijd.

Ganaye, die vaker afwezig is dan aanwezig, bevindt zich als CEO in zijn laatste contractjaar. De investeringsgroep zal zijn verbintenis alvast niet verlengen.

Licentie in gevaar

De schuldenberg bedraagt intussen 4 à 5 miljoen euro, terwijl de kustploeg in het boekjaar 2021-2022 al een slordige 5 miljoen verlies leed. Niet te vergeten: KVO verkocht kort na de overname met Theate (6,75 miljoen), Hendry (4,5 miljoen), Bataille (2 miljoen) en Hjulsager (1,8 miljoen) voor bijna 15 miljoen aan spelers. Geld dat grotendeels werd verbrast en gedeeltelijk naar zusterclub Nancy ging.

Wat de bedoeling is van de investeringsgroep, die met Barnsley, Esbjerg en Nancy drie van haar zeven clubs in 2021-2022 zag degraderen, is onduidelijk. Cut your losses? Daar lijkt het in ieder geval op. Na de geleden verliezen wijst alles erop dat Pacific niet nóg meer geld in Oostende wil steken.

Mogelijk degradeert Oostende straks niet alleen naar de tweede klasse, ook is de licentie door het gebrek aan middelen in de club andermaal in gevaar en wenkt het faillissement. Rest de investeringsgroep nog twee opties. Ofwel wordt er ongeveer 7 miljoen euro in de club gepompt, waarvan 5 miljoen om de schulden te betalen en 2 miljoen om aan de licentievoorwaarden te voldoen. Ofwel wordt de club opnieuw overgenomen. Alleen weet Pacific, dat drie jaar geleden maandenlang discussieerde over de schulden van KVO aan Marc Coucke, hoe moeilijk het is om een voetbalclub in deze omstandigheden van de hand te doen.

Afwachten wat het straks wordt. In ieder geval is men bij Oostende van plan om de Amerikanen eerstdaags op het matje te roepen en hen met deze patstelling te confronteren.