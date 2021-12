Van Davis Cup blijft weinig over na verhuis naar Abu Dhabi

Drie jaar geleden claimden Barcelona-voetballer Gerard Piqué en zijn investeringsbedrijf Kosmos dat ze de komende kwarteeuw 2,3 miljard euro wilden steken in een hervorming van het format. De Davis Cup moest een wereldbeker tennis worden. De eerste editie in 2019 werd nog gered door het in Madrid zegevierende Spanje, met Rafael Nadal, maar de pandemie deed editie twee annuleren en de afgelopen week werd de competitie al over drie steden (Madrid, Turijn en Innsbruck) verdeeld.

Enter het plan om in 2022 zestien landen over vier Europese steden te verspreiden, om dan de eindstrijd in Abu Dhabi te laten plaatsvinden. Elke link met de meer dan honderd jaar oude Davis Cup lijkt daarmee doorgeknipt, maar de investering van Piqué en co. vaart er mogelijk wel bij.

Voor een plaats in de finale van deze editie nemen de Kroaten het op tegen Servië of Kazachstan. Die twee landen staan vandaag in Madrid tegenover elkaar.