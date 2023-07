Van Bommel wil absoluut zijn tiende Supercup pakken

“Een prijs is een prijs, en die wil je pakken.” Mark van Bommel heeft geen oor naar de redenering dat de Supercup een deel van de voorbereiding is, ook al beweert Steven Defour dat wel. “Maar dat kan ik me niet voorstellen”, zegt de Nederlander. “Ik weet niet waarom Steven dat gezegd heeft. Ik heb in mijn carrière negen Supercups gepakt, en ik tel ze allemaal mee op mijn palmares hoor.”

Bij Antwerp ontbreekt Jurgen Ekkelenkamp al zeker, want die liep op stage een knieblessure op. Vincent Janssen is nog twijfelachtig, maar traint wel al deels mee met de groep. “Onze voorbereiding was kort, net als vorig jaar, en ik vind dat jammer. Je kan bijna niet oefenen en moet snel klaar zijn, maar dat wisten we op voorhand. Dingen uittesten doe je immers in oefenwedstrijden, niet in de Supercup.”