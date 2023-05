Van Bommel leert Antwerp de truken van de foor: ‘Vier een goal aan de cornervlag, zo win je tijd’

Toeval bestaat niet, of toch niet op de Bosuil. Of het nu de ballenjongens zijn die verdwijnen, de seconden die worden geteld of de babbeltjes met de arbitrage: coach Mark van Bommel heeft de touwtjes stevig in handen.

Minuut tachtig zal het geweest zijn, vorige week zondag, toen de ballenjongens op de Bosuil hun beste Houdini-act demonstreerden. Allemaal spoorloos. Daar stond Genk-doelman Maarten Vandevoordt dan, met de armen wijd. Haastig op zoek naar een bal.

“Waren ze weg?”, speelde Mark van Bommel (46) verbaasd mee. “Nou, dat hebben ze goed gedaan dan. Ik heb geen instructies gegeven, hoor. Er liggen altijd ballen klaar, dat is verplicht volgens mij.” De ballen misschien wel, maar de ballenjongens die ze voorzien niet.

Hoe vaak zou de coach van Antwerp in zijn leven al gehoord hebben dat hij een controlefreak is? Dat hij alles wil weten, en als het kan ook beheersen. “Ik ben gewoon een trainer die wil dat alles goed geregeld is. Ik noem dat topsportcultuur”, zei hij.

In Nederland verweten ze hem dat soms. Zo getuigde hij onlangs in de Cor Potcast. “In het begin had ik moeite om een wedstrijdbespreking te houden. Ik wilde alles tot in het kleinste detail uitleggen, maar dat ging niet. Je kunt de grote lijnen meegeven, maar dan moet je de spelers loslaten.”

Nog een voorbeeld dat hij in die podcast aanhaalde. “Je moet slim zijn. Waar ga je vieren na een goal? Bij de bank, op tien meter van de middenlijn? Nee. Ga toch naar de cornervlag en zorg dat de hele ploeg meekomt. Neem je tijd daar. En als de spelers dan terug naar hun eigen helft lopen, moeten de verdedigers op kop lopen en als eerste weer in positie staan. Of bij een vrije trap. Ik heb er een hekel aan als de tegenstander die snel kan nemen. Neem die bal toch even in je handen, gooi die nog eens naar een ploegmaat. We hebben dat eens geteld. Het duurde 32 seconden vooraleer de tegenstander een vrijschop kon nemen. Goed toch? Dat laat ik mijn spelers nadien zien.”

Gehaat als speler

The Great Old speelt dezer dagen naar het beeld van zijn coach tien jaar geleden. Zou hij zijn spelers wat beelden getoond hebben bij aanvang van het seizoen? Hoe hij een kopstoot bij Luís Figo uitlokte, of Andrés Iniesta in de WK-finale van 2010 een paar keer toetakelde? En daar toch vaak mee weg kwam. Van Bommel kon zijn tegenstander het bloed van onder de nagels halen. In de Duitse krant Bild doopten ze hem ‘de meest gehate speler van de Bundesliga’.

Die reputatie van bullebak heeft Van Bommel niet meer. Op zijn persconferenties is hij altijd goed voor een kwinkslag. Hij houdt iedereen te vriend met zijn aanpak. Vraag maar aan de vrijwilliger op Antwerp met wie hij steevast een praatje slaat of een mopje maakt in de perszaal. En toch vermoeden we dat Van Bommel in een peiling naar de meest gehate coach om tegen te voetballen ook best hoog zal staan. De hele wedstrijd lang speelt hij een psychologisch spelletje met de rivaliserende trainer, met de tegenspelers of met lijn- en scheidsrechters. Allemaal onderdeel van zijn tactiek.

Van Bommel: "Waar ga je vieren na een goal? Bij de bank, op tien meter van de middenlijn? Nee. Ga toch naar de cornervlag en zorg dat de hele ploeg meekomt." Beeld Photo News

Toen Van Bommel begin dit seizoen bij Antwerp arriveerde, was een van zijn eerste ingrepen om de dug-out naast het veld van kant te wisselen, om dichter bij de eigen spionkop te zitten. Niets is toeval.

Die lepe trucjes heeft hij er bij Antwerp goed in gekneed. Zelfs de achttienjarige Arthur Vermeeren weet al dat details het resultaat van topmatchen bepalen. Gastón Ávila en Jelle Bataille naaiden de spelers van Genk negentig minuten lang op, met alle gevolgen van dien. Ritchie De Laet moet voor hen niet onder doen. Willian Pacho verstopte na zijn wissel de bal ostentatief wat langer op de bank. Vincent Janssen en Toby Alderweireld, mannen met internationale ervaring, zijn dezelfde sluwe vossen, maar meestal iets beleefder op het veld dan hun coach destijds.

Beenharde meetings

‘Ultraprofessioneel’ is het eerste woord dat Jan Van Winckel gebruikt om Van Bommel te beschrijven. Ze werkten meer dan twee jaar samen bij Saudi-Arabië, Van Bommel als assistent-bondscoach en Van Winckel als sportief directeur. “Hij is niet zomaar iemand die in zijn handen klapt en roept: ‘Komaan mannen, we gaan ervoor.' Nee, alles is doordacht. Met Van Bommel heb ik misschien wel de pittigste discussies uit mijn carrière gehad. Tegelijkertijd kan ik geen enkel negatief woord over hem zeggen. Twee minuten later zaten we zonder rancune terug aan tafel.”

Van Bommel legt de lat hoog, voor zijn spelers en collega’s, maar ook voor zichzelf. Van Winckel herinnert zich nog hoe de Nederlander indruk maakte met zijn levensstijl. “Omdat er in Saudi-Arabië vaak ’s avonds getraind wordt, hielden we onze meetings bij het ontbijt. Elke keer als we om 7.30 uur verzamelden, had hij er al een krachttraining op zitten in de fitness. Bij hem kan niemand afkomen met argumenten als ‘coach, jij drinkt toch ook al eens een pintje’ of ‘jij staat toch ook wat te zwaar’. Er zijn geen uitvluchten en onprofessionele fratsen staat hij niet toe.”

Als Pacho en Valencia te veel zoete icetea drinken weet hij dat. Sindsdien is het water. “Zo heeft hij het ook zo ver geschopt als speler. Hij was geen Ronaldinho. Door er hard voor te werken, ascetisch te leven en alles tot in de puntjes voor te bereiden staat hij waar hij nu staat. Wie gaat er tegen Van Bommel vertellen wat hij moet doen? Niemand. Hij zal wel naar je luisteren, maar uiteindelijk doet hij toch wat hij denkt dat goed is.”

Antwerp - Club Brugge, zondag om 13.30 uur