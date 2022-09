Van Bommel laat zelfs de bankzitters lachen bij Antwerp

Het is een mooie zomer in Antwerpen. Afgelopen weekend dansten de fans nog na een 3-0-overwinning tegen Westerlo. Hun ploeg telt 21 op 21, ver weg zijn de donkere dagen toen The Great Old verkommerde in tweede klasse.

Dat Antwerp een kwaliteitsinjectie heeft gekregen, is voornamelijk de verdienste van Marc Overmars. Dat al die individuen razendsnel tot één geheel zijn samengesmolten, mag je voor een groot stuk toeschrijven aan Mark van Bommel.

“Voor de trainer zijn alle spelers gelijk. Hij praat met basispionnen, bankzitters en geblesseerden. Automatisch voelt iedereen zich dan geapprecieerd”, klinkt het binnen de kleedkamer. Het is veelzeggend dat iemand als Michel-Ange Balikwisha (lang out) na de zege tegen Union uitgebreid werd betrokken bij de viering met de supporters.

Roteren

Van Bommel verstaat de kunst van het ‘gedoseerd roteren’: hij wijzigt nooit veel aan zijn team, maar altijd wel iets. Op die manier behoudt iedereen uitzicht op speelkansen.

Jelle Bataille kan ervan meespreken. Half augustus zat de flankspeler in Eupen nog op de tribune, terwijl hij in de jongste drie matchen basisspeler was. “Ik moet ervoor zorgen dat het team als dusdanig functioneert. Dan kunnen individuen binnen dat kader uitblinken”, liet Van Bommel onlangs optekenen.

Zelfs een grote naam als Radja Nainggolan accepteert dat hij al eens op de bank belandt. Op tv was zondag te zien hoe Nainggolan tijdens de match tegen Westerlo in de dug-out zat te dollen met Ritchie De Laet. “Eigenlijk was er vanaf dag één van de voorbereiding een uitstekende vibe”, klinkt het op de Bosuil. “De snelle opeenvolging van wedstrijden in het seizoensbegin bracht iedereen nog dichter bij elkaar. Dat gaat niet zomaar wegvallen als we een keer verliezen.”