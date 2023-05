Van bankzitter bij Eupen naar basisspeler bij Union: Lazare Amani speelt een sleutelrol in de titelstrijd

Stil. Vaak op zichzelf. Bedeesd. Timide. Dat zijn de woorden die altijd terugkomen als het gaat over de Ivoriaan Jean Thierry Lazare Amani (25). Sinds deze week is hij trouwens ook officieel Belgisch staatsburger. Niet dat hij voor onze nationale ploeg zal voetballen; de Union-middenvelder speelde al voor Ivoorkust in een vriendschappelijke interland. En die keuze is definitief in zijn hoofd en zijn hart.

Het is intussen zeven jaar geleden dat Lazare op zijn achttiende vanuit de Aspire Academy terechtkwam bij KAS Eupen. Daar was hij geen onbetwiste titularis. “Je zag toen wel al zijn grote potentieel”, zegt ex-ploegmaat Alessio Castro-Montes. “Op de eerste meters en met de bal aan de voet was hij supersnel. Maar tijdens de wedstrijden was het vaak alles of niets.”

Eupen-speler Nils Schouterden vult aan: “Hij heeft een extreem grote motor. Hij loopt van voor naar achter, negentig minuten aan een stuk. En hij is zó snel. In de kleedkamer zorgde hij voor sfeer door te zingen en te dansen.”

Herbronnen in Portugal

Een doorbraak bij Eupen bleef uit en Lazare koos in 2020 voor een transfer naar Charleroi. Ook daar wilde het niet lukken. De middenvelder verloor in volle coronaperiode zijn vader, ging naar Ivoorkust om afscheid te nemen en testte bij terugkomst positief op Covid-19.

Lazare drukte nadien de resetknop in, verliet Charleroi en trok naar Estoril Praia in de Portugese tweede klasse. “Ik moest mijn glimlach en plezier terugvinden”, zei hij daar later over. De zon en het strand hielpen hem daarbij.

Hoe weinig hij in Portugal ook speelde, Lazare stond wel op de radar bij Union Saint-Gilloise, net kampioen geworden in 1B en op zoek naar versterking in de breedte. Zelf zocht Lazare dan weer eerherstel.

Schouterden kende CEO Philippe Bormans nog van zijn tijd bij STVV. “Hij belde mij om wat informatie in te winnen over Amani. Ik heb hem toen gezegd: ‘Als je een coach vindt die hem binnen de lijntjes kan doen kleuren en hem voetbaldiscipline kan bijbrengen, dan wordt hij een topper.”

Die trainer was Felice Mazzu. Hij bracht Lazare in eerste instantie mondjesmaat. Na de winterstop ontplofte de Ivoriaan helemaal. Lazare integreerde zich uitstekend bij de Brusselaars en is er een graag geziene ploegmaat. “Omdat hij het telkens zal opnemen voor de groep”, klinkt het bij Union. “Hij is bovendien zelfkritisch.”

Racisme

De Ivoriaan heeft een uitgesproken mening en komt op voor zichzelf als het moet. Herinner u hoe hij belaagd werd met racistische en haatdragende commentaren na een wedstrijd tegen Club Brugge. “De hoeveelheid berichten die ik ontvangen heb en zelfs emoji’s van apen… Oké, dat maakt deel uit van het spel en van de maatschappij. Maar het gaat een brug te ver dat ook mijn familie wordt aangevallen.”

Interviews geeft hij weinig. Liever focust hij op zijn prestaties op het veld, de rest is bijzaak voor Lazare. De stappen die de middenvelder de voorbije twee seizoenen gezet heeft zijn enorm. Zijn naam staat intussen op lijstjes bij Europese clubs, een lucratieve transfer voor hem en Union is niet uitgesloten. Het contrast met zeven jaar geleden kan niet groter zijn.

Union - Racing Genk, zondag om 18.30 uur