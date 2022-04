Van Baarle kan nauwelijks geloven dat hij de beste is in Roubaix

“Dit is een monument. Natuurlijk wilde ik hier altijd al winnen”, genoot Van Baarle in zijn flashreactie nog voor de podiumceremonie. “Tweede worden in de Ronde van Vlaanderen en winnen in Roubaix? Ik zit zonder woorden. Dit is gewoon gek.”

Vroeg op de dag had de ploeg van Van Baarle de koers in handen genomen door het peloton in de wind in twee stukken te breken en favorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert zo op achterstand te zetten. Niet gepland, zo bleek: “Helemaal niet. Het gebeurde zo. We waren erg gefocust, van bij de start. We wilden vooraan koersen, zodat we niet zouden moeten achtervolgen. Vanaf die move wist ik dat we een goede kans maakten. We verbruikten minder energie dan al de rest. Ook al hadden we wat pech: ik reed lek. Iedereen had wel iets, maar we bleven kalm, en dit is het resultaat.”

“Ik kan de ploeg niet genoeg bedanken voor vandaag. Kwiatkowski zei me: ‘Je bent supersterk, ik wil voor jou rijden!’. Dat gaf me zoveel vertrouwen. Het is een fantastisch klassiek voorjaar geweest. We hebben zo hard gewerkt voor de zege in deze koers. Hier gaan we van genieten.”

Van Baarle reed de snelste Parijs-Roubaix sinds de start van de Helleklassieker in 1896. Hij werkte de 257 kilometer af aan een gemiddelde snelheid van 45,792 kilometer per uur. Onze landgenoot Greg Van Avermaet had met zijn 45,2 kilometer per uur in 2017 het vorige record in handen.