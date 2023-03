Van Aert ziet sleutelpion Van Baarle uitvallen voor Ronde

Dylan van Baarle won dit jaar de Omloop. Hij viel in Tirreno-Adriatico en daarna nog een keer in de E3. Gisteren keerde hij uit het Gentse hotel ziek terug naar huis in Nederland.

Volgens ploegleider Maarten Wynants had Van Baarle van zijn valpartijen nog maar weinig last. “Na de E3 vreesde hij weer voor zijn heup, die hij al drie keer heeft gebroken. Uiteindelijk waren alleen de spieren geraakt. Om die reden mocht hij Dwars door Vlaanderen overslaan. Deze morgen voelde hij zich onwel, woensdag was hij de hele dag zijn kamer niet uit gekomen. Daarom hebben we beslist om hem naar huis te sturen en alles op Parijs-Roubaix te zetten.”

Bij Jumbo-Visma rekenden ze hard op Van Baarle opdat de ploeg zondag de Ronde van Vlaanderen zou winnen. Wynants: “Van Baarle is moeilijk te vervangen. Niet, eigenlijk. Hij heeft een neus voor het kiezen van het goede moment en heeft de pk’s om te schitteren in een koers van meer dan 250 kilometer.”

Potentiële winnaar

Zijn afwezigheid is een aderlating voor de ploeg, zegt Wout van Aert. “We moeten proberen dit zo goed mogelijk op te vangen.”

Van Baarle werd vorig jaar, na een bewogen sprint, tweede in de Ronde. Een week later won hij Parijs-Roubaix. Hij had diep in de finale onrust kunnen veroorzaken bij tegenstanders als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Net zo goed als Van Aert kon ook Van Baarle de Ronde winnen. En zoals iedereen weet, staat bij Jumbo-Visma de ploeg boven de renners.

Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck schuiven nu in de pikorde een rang naar voren. Tim van Dijke wordt de achtste renner in de ploeg.