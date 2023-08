Van Aert ziet ook wel iets in de Europese kampioenschappen

Bondscoach Sven Vanthourenhout had gisteren een gesprek met Wout van Aert over het EK in het Nederlandse Drenthe op en naast de VAM-berg. De interesse van Van Aert in zowel de tijdrit als de wegrit is concreet. Nu moet zijn ploeg Jumbo-Visma nog mee in het EK-bad worden getrokken.

Eerder had Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) zich al kandidaat gesteld voor het EK, dat plaatsvindt tussen 20 en 24 september. Zijn kandidatuur blijft behouden. “Ik heb De Lie een tijdje terug bevestigd dat hij erbij zal zijn als kopman of als beschermde renner. Dat blijft, ook als Van Aert aan de start staat”, zegt Vanthourenhout, die meegeeft dat er veel interesse is van de profs voor het EK.

Zo zouden nog andere renners van de WK-wegrit oren hebben naar het EK, onder wie Jasper Stuyven, om de laatste weken van hun seizoen van een extra doel te voorzien. Remco Evenepoel zal het EK niet rijden, dat volgt te kort na de Vuelta (26/8 - 17/9).

Training achter brommer

Van Aert rijdt na het WK normaal de Renewi Tour (23/8 - 27/8) en de Tour of Britain (3/9 - 10/9). Het EK zou zijn seizoensafsluiter op de weg zijn. Van Aert nam één keer eerder deel aan een EK op de weg. Dat was in 2018 in Glasgow, waar hij vrijdag in de tijdrit een gooi doet naar een eerste wereldtitel op de weg.

Van Aert en Evenepoel hebben de wegrit van zondag goed verteerd en trainden gisteren een eerste keer op de tijdritfiets, gegangmaakt door bondscoach Vanthourenhout op de brommer. Van Aert zat drie uur op de tijdritfiets, Evenepoel had voldoende aan twee uur. Deze voormiddag doen ze een verkenning van het parcours.