Van Aert was in Dublin zijn eigen grootste tegenstander, maar pakte toch de zege

Er was een bijna-valpartij in ronde drie. In ronde vijf draaide een handdoek in het wiel van Wout van Aert. Het ging niet allemaal vanzelf. Toch won de Belgische kampioen de Wereldbeker-cross in Dublin. Het was, na Antwerpen, zijn tweede veldrit van de winter. Die wil hij over twee maanden afsluiten met een vierde wereldtitel.

Wout van Aert reed twaalfde, achtste, was dan weer tiende. Tegenstanders hadden een makkelijke overwinning voorspeld voor Van Aert. “Twee minuten voor”, gokte Europees kampioen Michael Vanthourenhout. “Echt een parcours voor Van Aert”, wist Tom Pidcock, de wereldkampioen. Modderig, bedoelden beide renners daarmee, echt iets voor krachtpatsers zoals Van Aert er een is. Maar van een grote Van Aert-show was weinig te merken. In het begin toch niet.

Toen kwam de derde ronde, waarin Van Aert tegen een paaltje slipte en van de fiets moest. Het deed even pijn, maar meer ook niet. Dat werd achtervolgen. Twee rondes verder, de vijfde van zeven, ging het opnieuw mis. Een handdoek draaide in het wiel van Van Aert. Dat gebeurde aan de materiaalzone, maar wat Van Aert betreft aan de verkeerde kant ervan. Dat betekende opnieuw tijdverlies, de fiets schouderen, terugrennen naar de zone waar hij wel een fiets kon wisselen en weer achtervolgen.

“Ik had niet mijn vlotste wedstrijd vandaag”, zou Van Aert na afloop vertellen. “In het eerste halfuur had ik moeite om het goede gevoel te vinden. Technisch kreeg ik het parcours ook maar niet onder de knie. Het was nog fel veranderd na de verkenning, daar had ik wat problemen mee. En toen ik eindelijk het goede gevoel kreeg en de koers voor mij kon beginnen, had ik nog eens die pech.”

Gelukkig voor hem verloor Wout van Aert er zijn koelbloedigheid niet bij. “Ik bleef kalm. Er werd vooraan niet volop aangevallen. Het is belangrijk om kalm te blijven in de cross. Er kan altijd iets gebeuren.”

De handdoeksituatie zou hij snel oplossen, reglement in de achterzak dat hem toeliet om terug te keren, tegen de rijrichting van de renners in. Fem van Empel deed hetzelfde bij het Europees kampioenschap in Namen. Van Aert herinnerde zich hoe hij in de cross van Koksijde een keer lek had gestaan naast de materiaalpost en toen ook terugliep. “Ik ben blij dat die regel bestaat. Als dat niet had gemogen, had de koers er daar op gezeten voor mij.”

En zo behaalde Wout van Aert zijn eerste crossoverwinning van het nieuwe seizoen. Zijn laatste was elf maanden geleden in Middelkerke, waar hij Belgisch kampioen werd. Vorige week, in Antwerpen, was Mathieu van der Poel beter. De Nederlander was er dit keer niet bij vanwege een stage met de ploeg in Spanje. Tom Pidcock, de derde van de grote drie, eindigde in Dublin derde na Laurens Sweeck.

De voorsprong bedroeg geen twee minuten, zoals voorspeld. Sweeck reed slechts veertien seconden na Van Aert over de finishlijn. Dat wilde Sweeck even in perspectief zetten. “Hoeveel tijd heeft Wout verloren met dat handdoekincident? Reken maar vijftien seconden. Doe daar veertien seconden voorsprong bij, dan kom je weer aan een halve minuut.”

In de slotfase vond Van Aert toch zijn goede ritme. Nog voor de vijfde ronde voorbij was had hij alweer aansluiting met de kop van de koers gevonden. In ronde zes nam hij de kop kort voor de zandstrook. Daar duwde hij zo hard op de trappers dat de kleine Eli Iserbyt in de achtergrond zienderogen kleiner werd. En zo won Van Aert een wedstrijd waarin hij zelf nog zijn grootste tegenstander bleek te zijn geweest.

Volgende week in Val di Sole is hij er niet bij. Van Aert vloog zondagavond nog naar Valencia in Spanje. In Denia zal hij de komende tien dagen een stage met de ploeg afwerken. Vrijdag 23 december is de volgende afspraak. Dan rijdt Van Aert in Mol, waar ook Pidcock en Van der Poel er weer bij zijn.