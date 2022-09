Van Aert vindt op het WK in Australië zijn geliefde ‘Belgische’ hellingen terug

Wout van Aert kiest voor de zachte aanloop naar het wereldkampioenschap wielrennen. Vandaag in Quebec en zondag in Montreal geeft hij nog twee keer het beste van zichzelf, om dan maandag over de Stille Oceaan naar Australië te vliegen.

Voor het eerst rijdt Wout van Aert (27) de GP’s van Quebec en Montreal. “Ik ken de koersen van televisie en van mijn ploegmaats hoorde ik de verhalen over de organisatie hier, hoe alles mooi geregeld en gepland is”, vertelt hij. “Ik wilde hier in 2019 al komen. Toen crashte ik in de Tour en was mijn seizoen voorbij. In 2020 en 2021 was er door de pandemie geen koers. Nu ben ik hier.”

Quebec (201,6 kilometer) en Montreal (221,4 kilometer) zijn twee lange koersen met korte, lastige hellingen. “Dat zal een goede test zijn”, weet Van Aert. “Winnen is het doel. Winnen is de beste voorbereiding op het WK.”

Het WK-parcours in Wollongong zou op het lijf van Van Aert geschreven zijn. “Ik heb het een keer op het internet bekeken en het ziet er veelbelovend uit. Nu is de werkelijkheid vaak anders dan wat je online ziet. Er zit een klim van één kilometer in, met een helling van 7 procent. Dat lijkt erg goed op het soort hellingen in de Belgische klassiekers.”

Het lijkt erop dat veel goede renners afwezig zullen zijn. Veel landen kampen met afzeggingen. De Fransman Julian Alaphilippe, die onlangs viel, zou overigens wel afreizen naar Australië. “Sommige teams zetten alles op de UCI-punten die ze nodig hebben voor de WorldTour. Maar er blijven ongetwijfeld nog voldoende gemotiveerde renners over. Als ik naar onze Belgische ploeg kijk, zie ik een erg sterk team. We kunnen van onze eigen kracht uitgaan.”

Lessen van Leuven

Van Aert komt nog even terug op het WK in Leuven, dat niet goed afliep. Straks wil hij het met de ploeg beter aanpakken. “Vorig jaar was het geen kwestie van fysieke paraatheid. In de Ronde van Groot-Brittannië en het WK tijdrijden had ik bewezen dat ik op een hoog niveau koerste. In Leuven liet ik me verrassen door de agressieve manier van koersen, vooral van de Fransen. Ik had kalm moeten blijven. Maar ik raakte meer en meer gestrest naarmate de wedstrijd vorderde. Het heeft me veel energie gekost die ik in de finale had kunnen gebruiken.

“Ik heb daarvan geleerd, ja. En de ploeg ook. Het is duidelijk dat we nu met twee kopmannen naar het WK trekken. Vorig jaar werd al snel beslist dat ik de enige kopman was. Wellicht is het, met een renner die zo sterk is als Remco Evenepoel, altijd beter om hem als coleider te gebruiken.

“Het was niet slim om zijn kracht al van bij het begin te verspelen. Zijn eerste aanval kwam op tweehonderd kilometer voor de finish, dat had hij niet moeten doen. In de finale hadden we het dan anders kunnen aanpakken.”

Hoe is zijn relatie met Evenepoel nu? Van Aert spreekt over een wederzijds respect. “Wat vorig jaar gebeurd is, had zich niet in de media moeten afspelen. Dat was jammer. Maar daar was ik ook snel overheen. Nu zie ik geen enkel probleem om samen te werken. We hebben elk onze les geleerd. Zo gaat dat in het leven.”

Het WK op zondag 25 september wordt Van Aerts laatste koers van het seizoen, zegt hij “Ik heb daarna een vakantie in Australië geboekt. No way dat de ploeg mij nog in een andere race opstelt.” En wat als hij wereldkampioen wordt? “Dan vind ik in Australië misschien wel een criterium om mijn regenboogtrui te tonen.”