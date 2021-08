Van Aert via Livigno naar Groot-Brittannië: ‘Daar zijn een hoop zware dagen met veel hoogtemeters’

Bericht uit Livigno: 64,24 kilometer getraind, 1u34:36 op de fiets en 214 hoogtemeters gemaakt. Om maar te zeggen dat Wout van Aert weer gericht traint in de aanloop naar zijn laatste doelen van het seizoen.

Het is na een succesrijke Tour de France (drie etappezeges) en de Olympische Spelen (zilver in de wegrit) een korte vakantie geweest voor Van Aert (26). Eén week, langer was hij na de Spelen niet thuis. De renner vertrok met zijn vrouw Sarah en hun zoontje Georges op 10 augustus al naar het Italiaanse Livigno voor een nieuwe hoogtestage. Hij zal er blijven tot het einde van de week.

Van Aert bereidt zich in Livigno voor op het wereldkampioenschap tijdrijden (Knokke-Heist - Brugge, 19 september) en op de weg (Antwerpen - Leuven, 26 september). Daarna volgt Parijs-Roubaix (3 oktober). De doelen zijn duidelijk: Van Aert is de enige kopman in de Belgische WK-selectie van Sven Vanthourenhout en hij gaat voor twee wereldtitels. Ook in Parijs-Roubaix mikt hij op winst.

Hij zal niet deelnemen aan de Benelux Tour of het EK in Trentino, waar Remco Evenepoel zowel de tijdrit (9 september) als de wegrit (12 september) afwerkt. In de plaats daarvan rijdt Van Aert de Ronde van Groot-Brittannië (5 tot 12 september) met start in Penzance en aankomst in Aberdeen.

“De Ronde van Groot-Brittannië komt precies op het goede moment, veel beter dan de Benelux Tour”, zegt zijn ploegleider Grischa Niermann. “Het geeft Wout meer ruimte om te trainen en zich beter voor te bereiden op zijn laatste grote doelen van het seizoen.”

Trainen met Bakelants

Dat Van Aert zonder ploegmaats in Livigno is, zegt Niermann. “Iedereen is aan het koersen.” Wat niet wil zeggen dat de renner alleen op pad moet. Hij traint er met Jan Bakelants en met Jasper Stuyven, die in Sankt-Moritz een hoogtestage houdt. En Van Aert houdt dagelijks contact met zijn trainer Marc Lamberts, die toezicht houdt op de progressie van de renner en voor gepaste trainingsschema’s zorgt.

Van Aert is, naast Mark Cavendish, de enige grote naam tot nu op de deelnemerslijst van de Ronde van Groot-Brittannië. “Dat wil niet zeggen dat Wout acht ritten gaat winnen. Er zullen renners genoeg zijn die hem het vuur aan de schenen gaan leggen. Er zijn een hoop zware dagen met veel hoogtemeters. Die kan hij in de aanloop naar het najaar erg goed gebruiken.”