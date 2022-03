Van Aert versus Pogacar in Sanremo: ‘We zullen naar boven vliegen op de Poggio’

Milaan-Sanremo kondigt zich aan als een titanenduel tussen Wout van Aert en Tadej Pogacar. Hoe verschijnen zij vandaag aan de start?

BVDC en JDK

Wout van Aert: ‘Frisser dan vorig jaar’

Tadej Pogacar? Mathieu van der Poel? Het allergrootste respect heeft Wout van Aert (27) voor zijn concurrenten. Maar uit zijn lood slaan ze hem niet. Daarvoor zijn het zelfvertrouwen en het geloof in zijn team te groot.

Heb je wat rust kunnen vinden in de dagen na Parijs-Nice?

“Jawel. Toen ik maandagochtend opstond, was ik behoorlijk moe. Dinsdag was het zowaar nog erger. Maar woensdag voelde ik me alweer fit. Ik heb een combinatie gevonden tussen goed rusten en ontspanning zoeken. Dat lukte, met de familie bij me. Samen hebben we een paar leuke dagen doorgebracht aan de Italiaanse kust.”

Een ziektegolf overspoelt het peloton, het regent afmeldingen. Bij Jumbo-Visma lijkt de situatie mee te vallen.

“Het is toch elke keer een waarschuwing, hoor. De lijst wordt nu wel héél lang. In Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico had je nog het gevoel van ‘oké, er zijn wel enkele zieken, maar er zijn ook veel renners die hun voorzorgsmaatregelen nemen en zichzelf niet tot het uiterste drijven.’ Maar als je afhaakt voor Milaan-Sanremo ben je natuurlijk echt ziek. Wel straf dat ook na die twee rittenkoersen nog veel renners voor de bijl zijn gegaan. Wij doen het voorlopig goed, ja. Ik denk dat dat grotendeels te maken heeft met onze interne aanpak. Al is er altijd wel wat geluk mee gemoeid.”

Je hebt Parijs-Nice bewust anders aangepakt dan Tirreno-Adriatico vorig jaar. Voel je nu het verschil?

“Absoluut. Vorig jaar restten me na afloop van Tirreno nog welgeteld drie dagen tot Milaan-Sanremo en was uitgerust geraken het enige dat ik kon doen. Nu schonk de marge van vijf dagen toch meer comfort. Ik ben er frisser uit gekomen. Zondag heb ik nog volle bak gekoerst en dat kon alleen maar omdat ik me tijdens de week rustiger had gedragen. Ik voel me dan ook veel meer klaar voor de Primavera dan twaalf maanden geleden.”

Klaar om mee te strijden voor de zege?

“Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ik ben in de best mogelijke conditie. Tot dusver liep mijn voorbereiding zoals gewenst. Dat geeft me veel vertrouwen.”

Milaan-Sanremo staat al op je palmares. Bezorgt jou dat extra rust of verandert dat niet veel?

“Het schenkt me een zekere rust, in die zin dat ik de finale al op verschillende manieren heb gereden. Ik won één keer, maar ook in die andere edities was ik er telkens dicht bij en zat de zege er echt wel in. Los daarvan is de honger om Milaan-Sanremo opnieuw te winnen heel groot.”

Je komt hem niet zo vaak tegen in eendagskoersen maar kijk, daar is hij dan: Tadej Pogacar.

“Ik verwacht veel van hem. Niet alleen op de tv-beelden zag het er geweldig uit. Ik sprak de jongens in de ploeg die Tirreno-Adriatico reden en ook zij kwamen diep onder de indruk. Pogacar is een van de topfavorieten, ook al is het parcours op papier niet 100 procent zijn ding. In zo’n benijdenswaardige conditie kun je alles aan. We moeten op onze hoede zijn voor hem.”

Hoe belangrijk wordt Primoz Roglic?

“Nooit eerder kwam ik hier met zo’n sterke ploeg aan de start. Zeker in Milaan-Sanremo is het zaak om je ‘kogels’ zo lang mogelijk op zak te houden en niet vroegtijdig te verschieten. Met deze jongens rond me kan ik me in principe lang gedeisd houden. En Roglic? Tja, dat is gewoon een van de beste renners ter wereld. Als je zo iemand in steun krijgt, is dat fantastisch.”

Wie er last minute bij kwam: Mathieu van der Poel. Doet het nog iets als je dat dan verneemt? Of blijf je daar nuchter bij?

“Eigenlijk was ik niet zwaar verrast, ik zag het wel aankomen. In de aanloop naar zo’n klassiek monument maakt dat voor mij geen verschil. Ik moet niet enkel Van der Poel kloppen maar het hele peloton. En uiteraard is dat peloton weer iets sterker geworden met hem erbij. Maar ik vind het in de eerste plaats mooi dat hij zijn comeback kan maken. Van der Poel komt niet zomaar wat meerijden, daar ben ik van overtuigd. Hij zal er staan in de finale en meedoen voor de prijzen. Als er één monument geschikt is om zonder voorafgaande wedstrijdkilometers in de benen aan te vatten, dan wel Milaan-Sanremo. Kort door de bocht beschouwd is het een halfuur superlastig, maar valt de rest goed mee, in de buik van het peloton. In die zin vond ik het zelfs verrassend dat ze zo lang wachtten om de keuze te maken om hem te laten starten.”

Noem eens één naam. Wie wint?

“Mads Pedersen.”

Tadej Pogacar is een klasse apart in Tirreno-Adriatico. Dat blijk took in de rit naar Carpegna. Beeld AFP

Tadej Pogacar: ‘Wind zal rol spelen in finale’

Ook de beste renner ter wereld ontsnapte niet aan de ziektegolf van de voorbije twee weken. Tadej Pogacar (23) is licht verkouden, maar blijft strijdvaardig voor Milaan-Sanremo.

Hoe verliep jouw week in de aanloop naar Milaan-Sanremo?

“Niet helemaal volgens plan. Zoals je kunt horen aan mijn nasale stem door een verstopte neus bleef ik niet gespaard van de ziektegolf die het peloton teistert. Maandag, dinsdag en woensdag was ik zelfs zo moe dat ik amper heb kunnen trainen. Pas donderdag voelde ik mij weer zoals het moet en heb ik goed werk kunnen leveren op de fiets.”

Je bent fit genoeg om mee te doen voor de zege?

“Ideaal is het niet, maar ik ben niet ziek, enkel licht verkouden. Als je tijdens Tirreno-Adriatico een hele week moet koersen in de kou bestaat natuurlijk de kans dat je wat verkouden bent. Zeker wanneer je bijzonder diep gaat op een klim van vijf kilometer en nadien interviews moet geven in een tentje waar het amper vijf graden is. Dat is een beetje vragen om problemen.”

De wind blaast in de rug tijdens de finale. Kan dat jou helpen om het verschil te maken.

“Ze voorspellen een strakke wind uit het oosten, waardoor we nagenoeg een hele dag de wind in de rug krijgen. Het zal een rol spelen in de finale. Ik verwacht snelle beklimmingen van de Cipressa en Poggio. We zullen naar boven vliegen.”

Je reed Milaan-Sanremo nog maar één keer. Wat heb je geleerd van die editie in 2020?

“Je kunt het niet vergelijken met de editie van dit jaar. Milaan-Sanremo werd toen in augustus gereden, na de lange pauze door de covidpandemie. Het was veertig graden en de aanloop was anders dan nu. De finale was wel dezelfde, dus die ervaring neem ik mee.”

Je viel toen al aan op de Cipressa. Akkoord dat zo’n move in Milaan-Sanremo kansloos is?

“Als je echt goed bent, zie ik niet waarom het zelfdoding zou zijn. De voorbije edities was het een onmogelijke missie om van ver aan te vallen en nog een mooi resultaat te boeken, maar in het hedendaagse wielrennen zien we steeds vaker aanvallen van ver die het uitzingen tot op de streep. Misschien kan het nu ook in Milaan-Sanremo? De rugwind is alvast een bondgenoot voor een aanval van ver.”

Wat is jouw ideale scenario?

“Dat we met Team UAE winnen. Wie of hoe maakt mij niet uit. Dat mag Alessandro Covi zijn in de sprint, dat mag Diego Ulissi zijn, dat mag een andere ploegmaat zijn. Er zijn veel scenario’s mogelijk voor ons.”

Iedereen verwacht een aanval van jou op de Poggio?

“Ik koers niet volgens een plan. Het komt erop aan om de eerste 280 kilometer vlot te overleven, zodat ik zo fris mogelijk aan de voet van de Poggio kom. Op de Poggio is het zes minuten voluit gaan. Maar wie daar als eerste bovenkomt, heeft daarom nog geen gewonnen spel.”

Beschouw jij Wout van Aert als jouw belangrijkste tegenstander?

“Iedereen weet dat Van Aert over een uitzonderlijke conditiepeil beschikt. Hij reed echt sterk in Parijs-Nice, maar Milaan-Sanremo is een totaal andere wedstrijd. Deze koers is meer open, waardoor er in de finale verschillende kandidaat-winnaars zijn. Elke ploeg heeft minstens één renner aan de start die kan winnen. Ik kijk dus zeker niet enkel naar Van Aert.”

In de sprint voor zilver op de Spelen in Tokio versloeg Van Aert jou, zij het met moeite. Heb je de voorbije maanden extra gewerkt aan jouw sprint?

“Gisteren op training heb ik twee sprintjes getrokken en die waren echt niet goed. Na een wedstrijd van driehonderd kilometer kan zo’n sprint er helemaal anders uitzien, maar eerst moet ik wel in de eerste groep op de Via Roma geraken.”

Heb je vertrouwen in jouw sprint, mocht het tot zo’n scenario komen?

“Eigenlijk wel. Ik ben geen sprinter van nature, maar wanneer ik in een wedstrijd de aankomstboog in het vizier krijg, kan ik altijd iets meer. Stiekem doe ik het ook graag, zulke sprintjes in een kleine groep.”

Met Caleb Ewan ontbreekt er alvast één topsprinter. Verandert dat iets aan de wedstrijd?

“Ik vind het jammer voor hem, maar er blijven nog voldoende andere snelle sprinters over die in staat zijn om de Poggio te overleven. Eén sprinter meer of minder zal het wedstrijdbeeld niet veranderen.”

Verandert de deelname van Mathieu van der Poel iets aan de wedstrijd?

“Hij komt niet naar Milaan-Sanremo om te trainen. Volgens mij is hij al heel goed. Hoe goed zullen we pas weten in de finale. Ik ben alleszins blij dat hij weer deel uitmaakt van het peloton.” (BVDC/JDK)