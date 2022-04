Van Aert traint onder de Spaanse zon: voor Parijs-Roubaix of voor de Tour?

Donderdag voor de Ronde van Vlaanderen raakte bekend dat Wout van Aert besmet was met Covid-19. Na veel onderzoeken kreeg hij van de artsen groen licht om weer rustig te trainen, zegt manager Merijn Zeeman. “We hebben besloten om dat niet in de regen en kou van België te doen, maar in zonnige omstandigheden.”

De eerste dagen was er een ploegdokter aanwezig om Van Aerts status met eigen ogen te monitoren. Inmiddels is de dokter niet meer bij hem aanwezig, weet Zeeman.

“Van Aert is volledig gezond, maar dat wil nog niet zeggen dat je als topsporter een prestatie kunt leveren. Binnen de ploeg hebben we al renners gehad die veel tijd nodig hadden om na hun covidbesmetting weer te koersen, anderen hadden amper of geen last en konden snel de competitie hervatten. Hoe we daar bij Van Aert kunnen achter komen, is door hem uitgebreid te onderzoeken en te evalueren hoe zijn lichaam reageert op de trainingen. Daarom dat hij ook in goede omstandigheden wilde trainen. Je kunt beter een evolutie inschatten op basis van twee uur trainen in goede omstandigheden dan door twee uur te fietsen in harde regen en met windkracht zes.”

Merijn Zeeman: “Hij zal alleen aan de start van Roubaix verschijnen als hij iets kan betekenen voor een ploegmaat.” Beeld BELGAIMAGE

Een retourticket naar België heeft Van Aert nog niet geboekt. “Op basis van de trainingen zullen we bepalen of hij meteen aan zijn voorbereiding op de Tour begint, of hij eerst nog wedstrijden zal rijden alvorens aan die Tour-voorbereiding te beginnen. Dat bekijken we van dag tot dag.”

Zeeman beseft dat Vlaanderen snakt naar de aanwezigheid van Van Aert in Parijs-Roubaix komende zondag. “We gunnen Vlaanderen dat ook”, zegt de manager, “maar we voelen ons verantwoordelijk voor zijn gezondheid op de lange termijn. Parijs-Roubaix komt dichtbij. Als de signalen van zijn lichaam onvoldoende zijn, zal hij niet rijden in Roubaix. Het belangrijkste is dat hij zich nu helemaal gezond voelt en dat alle medische resultaten goed zijn. Dat is hoopgevend.”

Donderdag verkenning

Vrijdag is het ultimatum van Team Jumbo-Visma, de verkenning van de kasseistroken van Roubaix is donderdag al gepland. “Stel dat Van Aert rijdt, dan moet er een andere renner afvallen”, zegt Zeeman. “Dus eigenlijk willen we donderdag al de knoop doorhakken.

“Van Aert zal alleen aan de start van Roubaix verschijnen als hij een rol kan spelen. Dat zal dan zijn: iets betekenen voor een ploegmaat, bijvoorbeeld Laporte, Teunissen of Van Hooydonck.”

Of de kans dan 0 procent is dat hij Parijs-Roubaix wint? “Gelukkig is in het wielrennen alles mogelijk”, besluit Zeeman. “Maar om Parijs-Roubaix te winnen moet je in topvorm zijn en dat is helaas niet meer mogelijk na een week isolatie.”