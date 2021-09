Van Aert trainde vooral op explosiviteit voor wegrit

Wout van Aert start zondag in het WK tijdrijden met de eerste plaats in gedachten. Maar hij is naar eigen zeggen beter voorbereid op het weg-WK, volgende week in Leuven. “Ik krijg daar een unieke kans om in eigen land, op een Vlaams parcours, wereldkampioen te worden. Ik moet keuzes maken. Dan is het moeilijk om ook heel specifiek te trainen voor de tijdrit. Ik heb vooral op de explosiviteit getraind die ik in de wegrit nodig heb.”

Gisteren heeft Van Aert met de bondscoach achter de brommer getraind, vandaag verkent hij het 44 kilometer lange parcours. “Ik verwacht een heel snelle tijdrit waarin je goed moet indelen”, klinkt het. “Een lastiger parcours zou mij beter passen. Een omloop die iets technischer was ook. Aan de andere kant: Ganna en Küng zijn ook heel snel in de bochten. Zij zijn volgens mij de grootste kanshebbers op goud.”

Van Aert was nog bezig met het winnen van de Tour of Britain toen in Trento om de Europese titel tijdrijden werd gekoerst. “Ik vond het verrassend dat Küng beter was dan Ganna. Evenepoel was heel goed op zo’n kort parcours. Hij heeft getoond dat hij in vorm is. Dat we zondag goud en zilver pakken is mogelijk.”

Nooit is een Belg in de voorbije 27 jaar wereldkampioen tijdrijden geworden.