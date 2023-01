Van Aert soleert in Gullegem naar zevende zege van de winter

Mathieu van der Poel en Tom Pidcock lieten het eindejaarsdessert in Gullegem aan zich voorbij gaan, Wout van Aert tekende wél present in West-Vlaanderen. Uiteraard als topfavoriet, al waren Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt vastberaden om in eigen streek zo veel mogelijk weerwerk te bieden.

Dat gebeurde aanvankelijk ook. Europees kampioen Vanthourenhout sloop in de tweede ronde weg, Iserbyt liet het werk aan de grote man uit Lille over. Van Aert werd uit z’n kot gelokt en nam zijn verantwoordelijkheid: hij dichtte de kloof met Vanthourenhout. Een interessante finale met drie leek in de maak.

Tot Vanthourenhout in de vijfde ronde plots haperde in het zand en met mechanische pech af te rekenen kreeg. Van Aert rook bloed en schakelde een versnelling hoger. Iserbyt deed zijn stinkende best om het tempo bij te benen, maar hij ontplofte. Van Aert stond zo voor een solo van vier ronden.

Dat bleek geen enkel probleem voor de Belgische kampioen, die niet eens voluit moest gaan om zijn zevende zege van de winter over de streep te trekken. Morgen kan daar in Zonhoven al een achtste bijkomen, al verschijnt dan ook Mathieu van der Poel weer aan de start.

Wout van Aert heeft op een vrij ‘economische’ manier voor het eerst gewonnen in Gullegem. “Al moest ik voor een gaatje te slaan wel 100% geven natuurlijk”, vertelde hij na de finish. “Het parcours lag heel technisch door de regen. Ik had graag wat langer in de wielen blijven zitten, maar het was beter om de eigen lijnen te kiezen.”