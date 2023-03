Van Aert snakt naar échte koers op Italiaanse muurtjes

Vier keer de beklimming van de muur van Tortoreto (3,1 kilometer aan 7 procent), dat is wat het peloton vandaag wacht in Tirreno-Adriatico. Een beetje vergelijkbaar met de Côte de La Roche-en-Ardenne tijdens Luik-Bastenaken-Luik: niet overdreven stijl, maar te zwaar voor Vlaamse klassieke coureurs. “Ook in mijn beste dagen zou het te lastig voor mij zijn geweest”, zei Greg Van Avermaet. “Vooral omdat we er vier keer over moeten.”

Wout van Aert is van een ander kaliber. In zijn beste dagen kan hij ook de Mont Ventoux of Hautacam aan. Vandaag wil hij zien hoe dicht hij al bij die beste vorm komt. “Nu het parcours lastiger wordt, zal ik me niet inhouden en proberen een prijs te rijden”, verklaarde hij.

Waaiers

Dat is niet alleen omdat hij daar zin in heeft, het is ook tijd. “Ik kan alleen maar beter worden als ik echt meekoers. Als het allemaal dagen zijn zoals in het begin van de week, dan ga ik hier niet veel verbeteren.”

De eerste vlakke rit was namelijk erg kalm. Van Aert: “De finale was natuurlijk wel pittig, ik was blij dat ik een mooie inspanning kon doen om de ploegmaats uit het gevaar te houden, maar de rest van de dag was makkelijker dan een training doen.”

In de tweede vlakke rit gooide Van Aert daarom zelf de knuppel in het hoenderhok. Hij trok de waaiers op gang op twaalf kilometer van de streep. Het peloton brak, Jumbo-Visma was vooraan voltallig, maar alles kwam weer samen. “Ik denk dat we toch heel wat jongens hebben verrast”, zei Van Aert. “We hoopten wat tijd te pakken met onze klassementsmannen. Dat is niet gelukt, maar het was het proberen waard.”