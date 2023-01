Van Aert rijdt naar vlotte winst in Hamme, Van der Poel doet hetzelfde in Besançon

Met Dublin, Mol, Heusden-Zolder, Diegem, Loenhout, Koksijde, Gullegem, Zonhoven en Hamme zit Wout van Aert al aan negen zeges dit seizoen. Volgende week zondag kan daar in het Nederlandse Hoogerheide een mooie tiende overwinning aan toegevoegd worden. Van Aert hield zaterdag tijdens de Flandriencross alvast een meer dan mooie repetitie. Na twee ronden vond hij het welletjes en liet hij zijn metgezellen in de steek. Meteen werd duidelijk dat er andermaal niets aan de renner van Jumbo-Visma te doen was.

“Dit was toch best een zware wedstrijd”, deed Van Aert zijn verhaal. “En ik stond er ook vrij snel helemaal alleen voor. Ik had een kloofje geslagen toen we die weg aan de aankomstzone opkwamen. Toen ik achter mij keek, zag ik dat de rest naar elkaar zat te loeren wie nu het gat moest dichtrijden. Ik wist van dan af genoeg. Ik trok door en was meteen weg. Bovendien had ik ook de cross bij de vrouwen aandachtig bekeken. Daaruit concludeerde ik dat het verstandig was je eigen koers te rijden omdat er veel moeilijke sporen in het parcours staken.”

Van Aert liet de wereldbekercross in Besançon links liggen in aanloop naar het WK. “De transfer en de reis naar Besançon heb ik me bewust bespaard. Ik hoop daar mijn voordeel uit te halen. Vanaf maandag staat alles in het teken van de voorbereiding op het WK. Met voldoende rust af en toe. Ik hoop op een mooi WK. De conditie is goed, dat liet de zege in Hamme uitschijnen. Ik heb een goede test achter de rug”, besloot Van Aert.

Mathieu Van Der Poel. Beeld BELGA

Mathieu van der Poel heeft in de laatste wereldbekerveldrit van het seizoen nog maar eens de benen getest met het oog op het WK, volgende week in Hoogerheide. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck versnelde in de cross van het Franse Besançon in de vierde van negen rondes en soleerde daarna naar de winst.

Op ruime afstand werd Laurens Sweeck, die al zeker was van de eindzege in de wereldbeker, tweede. De Nederlander Joris Nieuwenhuis (Baloise-Trek Lions) won het sprintje om de derde plaats.

“Het was zwaar om meteen vanuit de start het verschil te maken”, keek Van der Poel terug. “Ik heb bewust gewacht, maar wist wel dat het op dit snelle parcours het beste was om alleen voorop te komen. Zo had ik een grote groep achter me, waarin ze naar elkaar gingen kijken. Toen ik eenmaal een voorsprong had, ben ik in mijn eigen tempo verder gegaan.”

Van der Poel won dit kalenderjaar drie van de vijf crossen waaraan hij deelnam. Twee keer was Van Aert sterker, in beide wedstrijden klaagde de Nederlander over rugklachten. “Met wat rust de komende dagen ben ik zondag hopelijk op mijn best”, keek de viervoudig wereldkampioen vooruit op de thuiswedstrijd in Hoogerheide. “Het ligt uiteraard aan de benen van de dag. Ik denk dat de verhouding met Wout 50/50 is. Wout heeft me wel een paar keer verslagen. Hopelijk kan ik weerwerk bieden en zijn we aan elkaar gewaagd.”