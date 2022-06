Van Aert pakt groene trui in Dauphiné, maar dat is geen garantie voor de Tour

Wout van Aert won rit één (Beauchastel) en rit vijf (Chaintré), hij werd tweede in rit drie (Chastreix-Chancy) en rit vier (La Bâtie d’Urfé, tijdrit) en ook nog zesde in rit twee (Brives-Charensac). Zijn werk zat erop elf kilometer voor de eindstreep, aan de voet van de loodzware klim naar Plateau de Solaison, waar hij, opnieuw in zijn rol van super domestique, zijn kopman Primoz Roglic veilig naartoe had gebracht.

Hij verlaat de Dauphiné met de groene trui, voor de derde keer al. Hij won hem in 2019 en 2020 en dus, zei Van Aert vorige week bij de start van de Dauphiné, krijgt hij er niet warm of koud meer van. Het was alvast niet waarvoor hij naar de Dauphiné is gekomen. Deze week van koersen moest de bevestiging brengen dat hij over een maand klaar zal zijn voor een andere groene trui: die in de Tour de France.

Van Aert kwam naar de Dauphiné na zes weken zonder koers. Hij werd derde in Luik-Bastenaken-Luik, nam vakantie, trok met de ploeg drie weken op hoogtestage naar de Sierra Nevada en won in de eerste Dauphiné-rit meteen de massaspurt.

“Als je zo lang niet hebt gekoerst, wil je al het werk dat je op training hebt geleverd toch snel in resultaten omzetten”, zei hij toen. Een week later klinkt het zo: “Mijn gevoel is goed, alle vraagtekens zijn weg. Wanneer je zoals ik in de eerste dagen elke keer kunt meedoen om de ritzege, zit het goed met de benen. Dat geeft vertrouwen. Gelukkig maar, want er is niet zoveel tijd meer tot de Tour.”

Van Aert en zijn ploegmaats vertrokken zondagavond meteen richting Tignes, voor een nieuwe hoogtestage. Voor alle renners geldt dat vrouw en kinderen mee zijn. Ook voor Wout van Aert. Echtgenote Sarah en zoontje Georges arriveerden zaterdagavond in Grenoble, gingen zondagmorgen naar de start van de laatste rit in Saint-Alban-Leysse in de buitenwijken van Chambéry en reisden vandaar al vooruit naar Tignes.

Staan daar op het programma voor Van Aert: rusten, een flink trainingsblok en de verkenning van een aantal Tour-etappes. “Ik weet waar ik nog kan en moet verbeteren tot de Tour”, zegt Van Aert. “Mijn sprint zit heel goed. Het was een zware Dauphiné, maar ik denk dat de uithouding nog iets beter kan. Daar heeft deze week in de Dauphiné al veel bij geholpen. Als ik daarna goed kan herstellen, zet ik weer een stap vooruit.”

Zijn gooi naar de groene trui in de Tour blijft een stap in het onbekende voor Van Aert en daar heeft een derde groene trui in de Dauphiné niets aan veranderd. “Het hangt in de Tour van zoveel factoren af”, zegt Van Aert. “Zodanig dat ik het onzinnig vind om me daar nu al op vast te pinnen. Ik ga er vanaf de eerste dag mee bezig zijn, ik probeer zo veel mogelijk punten te sprokkelen, dat wel. Dat ik mij ga mengen in elke massasprint en in elke tussensprint zal zeker nodig zijn. Na een week zal ik de eerste balans opmaken, kijken hoe ik ervoor sta. Qua training hebben we het goed aangepakt, dat is alvast gebleken in Dauphiné.”

Van Aert heeft het over het puntensysteem dat in de Tour helemaal anders is dan de Dauphiné, waar hij zich in geen enkele tussensprint mengde. Omdat het niet moest. “In de Tour haal je zowel in een vlakke rit als in de tussensprint dubbel zoveel punten als hier. Je moet elke dag zoveel mogelijk punten sprokkelen. Voor mij zijn tussensprinten iets nieuws. Ik zal er wel al gewonnen hebben, maar het was niet iets waar ik mee bezig was tot nu.”

Dat zal krachten kosten, zegt Van Aert. Maar ook: “Het zal voor mij minder schadelijk zijn dan voor de echte sprinters. Waar mijn kracht ook ligt is dat ik punten kan pakken in zware ritten, waar de echte sprinters dat niet kunnen. Dat zal in de Tour de manier zijn om de groene trui te winnen.”

Een andere onbekende is de tegenstand die hem in de Tour wacht. Het klopt dat het niet de meest straf bezette Dauphiné was, zegt Van Aert. “Ik kan alleen maar de renners kloppen die er zijn. Dat is toch een paar keer gelukt.”