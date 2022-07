Van Aert leunt op meesterknecht Nathan Van Hooydonck

“Daar heb je hem: mijn held van de dag!” Ploegleider Frans Maassen hield het niet meer droog toen Nathan Van Hooydonck tien minuten na afloop van de rit de bus van Jumbo-Visma bereikte. “Ach, Frans heeft volgens mij gewoon een klein hartje”, grapte Van Hooydonck.

De reden dat Maassen tranen in de ogen had, was niet enkel omwille van het werk van Van Hooydonck tussen Dole en Lausanne. Maassen was in de jaren negentig ploegmaat van nonkel Edwig en vader Gino bij Buckler. “De familie Van Hooydonck heeft een speciale plaats in mijn hart. Ik heb zijn papa beloofd dat ik drie weken over Nathan zal waken als een vader. Voorlopig heb ik nog niet moeten ingrijpen. Ik ben zo blij dat Nathan erbij is. Hij heeft de taak om met Vingegaard door het peloton te fietsen en dat lukt fantastisch. Bovendien kan Nathan fantastisch door de wind klieven. Wanneer we op kop moeten rijden, kunnen we altijd op hem rekenen.”

Zo ook in de achtste rit. Toen de kopgroep met Frederik Frison, Fred Wright en Mattia Cattaneo wegreed, hield Van Hooydonck samen met een renner van Team BikeExchange het trio voortdurend binnen schot. Correctie: verschillende renners van Team BikeExchange.

“De jongens van BikeExchange werden afgelost, maar ik moest telkens opnieuw inschuiven. Ik heb er niet bij nagedacht en mij volledig gesmeten. Een hele dag vlammen. Naar mijn wattagemeter heb ik niet gekeken. Ik stem mijn tempo af op dat van de vluchters en probeer op het gevoel meter voor meter dichter te komen. Het was een goede training op interval, al moet ik bekennen dat ik op training nooit zo hard rijd”, zegt Van Hooydonck, die na de rit van elke ploegmaat een schouderklopje kreeg. “Ik denk dat Nathan zeer goed werk heeft geleverd”, maakte ploegmaat Tiesj Benoot een understatement.

Ploegleider Maarten Wynants ging nog een stap verder. “Nathan was de MVP (most valuable player, red.) van de dag. Pure klasse, want het was een superlastige finale.” Wynants weet waarover hij spreekt. Hij heeft dit soort werk jarenlang opgeknapt in dienst van eerst Tom Boonen en nadien Wout van Aert. “Daarom dat ik besef wat voor een sterk nummer Nathan heeft opgevoerd. Zeker in de Tour. Er zijn er weinigen die dit hem al voorgedaan hebben. Ik kom enkel uit bij de Tony Martins van deze wereld, die quasi alleen een ontsnapping terughaalden.”

Kristallen Zweetdruppel

Is de Kristallen Zweetdruppel van 2022 al gekend? “Daar ben ik niet mee bezig”, zegt Van Hooydonck, die zichzelf niet te veel wil profileren. “Ik doe zogezegd het gemakkelijke deel van het werk. Ik ga hier zeker niet verkondigen dat mijn aandeel in deze zege vijftig procent is. Het is Wout zelf die de zege bij elkaar heeft gesprint... En ik moet zeggen, met Wout in de ploeg weet je dat wanneer je zo’n werk verricht, hij op zo’n aankomt amper te kloppen is en het vaak champagne oplevert. Dit jaar heeft de ploeg ook erg goede champagne mee voor zeges. Al heb ik nog niet van mijn glas genipt. Het blijft meestal bij even klinken.”

Van Hooydonck wil graag nog meer klinken deze Tour en gelooft ook nog resoluut in het geel van Vingegaard of Roglic. Tel daarbij de groene ambitie van Van Aert en de hardrijder uit Gooreind, maar al een tijd woonachtig in Essen, heeft nog een stevig takenpakket te verwerken de komende twee weken. Na afloop van de kasseirit gaf hij al aan wat vermoeid te zijn. Sportief manager Merijn Zeeman besliste om Van Hooydonck de dag nadien wat te sparen. “In die kasseirit heb ik mij inderdaad ‘perte totale’ gereden. Ik moest toen ook vol rijden tot aan de streep, want elke seconde was van levensbelang voor Primoz. De dag nadien voelde ik mij inderdaad niet zo super, maar ik ben duidelijk goed hersteld.”

Doseren blijft echter de boodschap, beseft ook Wynants. “Wanneer je 150 kilometer op kop van het peloton rijdt, dat hakt erin.” Gelukkig is het maandag rustdag en vrijdag op La Planche des Belles Filles liet hij snel lopen om zijn vizier op deze rit re richten. Van Hooydonck: “Ik reed toen echt zeer traag omhoog. Mezelf omhoog hengsten had geen enkele zin. Dat zijn krachten die je in de Tour niet meer terugkrijgt. Met mijn energie probeer ik zeer zorgvuldig om te springen.”

Wynants maakt zich geen zorgen over de energietank van Van Hooydonck. “Nathan heeft vorig jaar ook al de Vuelta uitgereden en met Primoz als eindwinnaar moest hij toen ook drie weken vol aan de bak. De Tour is nog van een ander niveau, maar voorlopig heb ik geen enkele aanwijzing dat hij zich voorbij zal hollen.”

Van Hooydonck: “Het belangrijkste is om veel en goed te slapen. Dat lukt prima. Na het avondeten ga ik meteen op bed liggen om nog even met mijn verloofde Alicia te bellen. Nadien duurt het geen vijf seconden voor ik in slaap val.”