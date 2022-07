Van Aert lacht groen na zoveelste tweede plaats: ‘Ik heb een fout gemaakt’

Drie keer tweede, Wout van Aert wil er niet te veel over nadenken. Hij is sinds zaterdag de geletruidrager in de Tour de France en de kans dat die trui een tijdje om zijn schouders zit is groot. En anders kan hij altijd nog het groen dragen.

Vrijdag, tijdrit in Kopenhagen: tweede achter Yves Lampaert. Zaterdag, massasprint in Nyborg: tweede achter Fabio Jakobsen. Zondag, weer massasprint in Sonderborg en weer is Wout van Aert tweede, achter Dylan Groenewegen dit keer.

Zaterdag deed hij er nog een beetje filosofisch over. “Veel kampioenen zijn vaak tweede geworden. Je eindigt beter tweede dan nergens.” Gisteren stak het. “Ik had wat langer in het wiel van mijn ploegmaat Christophe Laporte moeten blijven. We waren het bord van 250 meter voorbij en ik was nerveus. Hoeveel scheelde het?”

Bijna niets. De finishfoto duidde Groenewegen aan als winnaar in Sonderborg. Zonder die foto wist Van Aert ook dat hij geklopt was. Hij noemde het zijn eerste grote ontgoocheling in deze Tour. “Ik heb een fout gemaakt. Het is niet leuk meer. Ik ben hier om koersen te winnen. Ik ben echt ontgoocheld.”

Feestende familie

Het wordt nu wel een indrukwekkend rijtje van tweede plaatsen dat Van Aert aanlegt. Dat begon bij het WK in Imola twee jaar geleden, waar hij tweede in de tijdrit en tweede in de wegrit werd. Hij was tweede in de olympische wegrit en tweede in het WK tijdrijden vorig jaar. Vorige maand in de Dauphiné finishte hij twee keer tweede. En nu al drie keer.

Daar staan natuurlijk overwinningen tegenover. Vorig jaar in de Tour de France won hij drie keer: een bergrit (Mont Ventoux), een tijdrit (Saint-Emilion) en een massasprint (Champs-Elysées). De Tour is drie ritten ver, alles is nog mogelijk. En toch.

“Het was raar. Ik nam zaterdag de gele trui en toch was ik niet euforisch. Zelfs al is het iets waar ik al vier jaar op jaag, sinds mijn eerste Tour in 2019. Het kwam omdat ik niet had gewonnen. Pas zaterdagavond laat, toen ik foto’s kreeg van mijn familie die aan het feesten was, ben ik gaan beseffen dat ik in de gele trui rijd en dat ik hiervan moet genieten.”

Terwijl Dylan Groenewegen wint, maakt Peter Sagan (links) zich kwaad op Wout van Aert. Beeld Photo News

Dat deed Van Aert gisteren. “Het was een stressloze rit tot diep in de finale. Ik heb van het applaus genoten. Ik heb de gele trui en de groene trui. Ik moet hier blij mee zijn. Ik heb lang gedroomd van de gele trui en er hard voor getraind. Groen is mijn grote doel en alles gaat goed.”

Veel kans dat Van Aert in het geel blijft tot vrijdag, de rit met aankomst op La Planche des Belles Filles. In de strijd voor groen heeft hij nu 17 punten voor op Jakobsen, 47 op Groenewegen en 53 op Sagan.

Akkefietje met Sagan

Het kwam in Sonderborg nog tot een twist met Peter Sagan, die vierde werd. Voorbij de streep stak de Slovaak een waarschuwende vinger uit naar Van Aert, riep hem iets toe en tikte hem nog op de schouder. Sagan was zichtbaar ontevreden omdat Van Aert niet helemaal rechtdoor had gesprint. Zelf lag Sagan zaterdag onder vuur voor fors schouderwerk met Jakobsen.

Van Aert zei nergens van te weten. “Ik deed niets verkeerd. Sagan reed me voorbij, hij zei iets. Ik kon hem niet verstaan. Ik was me er niet van bewust dat hij zijn beklag maakte. Ik weet niet hoeveelste Sagan is geëindigd of wat er is gebeurd.”

Van Aert en Sagan zijn geen vrienden. Niet meer sinds de elfde Tour-rit in 2020 met aankomst in Poitiers, waar Sagan (ook wegens schouderwerk) naar de laatste plaats werd teruggezet. Van Aert noemde Sagan toen “een stomme aap” en tot hij zijn excuses aanbiedt zal Sagan niet meer met Van Aert spreken.

De strijd voor groen krijgt er wel extra kleur mee. Als de tegenstanders ontbreken, dan zorgt Sagan er wel voor dat de inzet verhoogt. Tot het zover is blijft Van Aert de Tour beheersen. En wat die ritzeges betreft: Chris Froome (2017) en Egan Bernal (2019) werden zelfs eindwinnaar in de Tour en wonnen niet één rit.