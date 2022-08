Van Aert laat tijdritmedaille schieten voor mogelijk goud in WK-wegrit

De beslissing om niet mee te doen aan het WK tijdrijden in Wollongong kwam er in schuifjes. Wout van Aert had in het voorjaar al bedenkingen en eind mei maakte hij bekend dat hij wellicht zou passen, maar de definitieve beslissing wilde hij pas na de Ronde van Frankrijk nemen. Zijn prestaties in de Tour deden hem nog even twijfelen – Van Aert werd tweede in de openingstijdrit en won de lange tijdrit op de voorlaatste dag – maar uiteindelijk bleef hij bij zijn plan: geen tijdrit. Team Jumbo-Visma bracht bondscoach Sven Vanthourenhout daarvan vorige week op de hoogte.

“Enerzijds is het jammer want met Van Aert aan de start heb je een grote kans op een medaille, maar aan de andere kant begrijp ik de beslissing”, zegt Vanthourenhout. “Zo’n tijdrit is een zware belasting, en ik snap dat hij keuzes wilde maken.”

Specifieke voorbereiding

De les die Van Aert heeft getrokken na het WK in Leuven is dat het erg moeilijk is om de tijdrit en de wegrit te combineren. Niet alleen vraagt een tijdrit een specifieke voorbereiding die niet altijd aansluit bij zijn wegtrainingen, het is ook heel moeilijk om twee keer top te zijn in een week. “Mensen vragen me of dat ene uurtje zo veel verschil maakt”, zegt Vanthourenhout. “Maar het is veel meer dan enkel die wedstrijd zelf. Je moet veel energie steken in zo’n tijdrit, je bent daar dagen op voorhand mee bezig. Zonder de juiste focus lukt het niet.”

En nadien dreigt een weerslag. “Het is een mentale kwestie”, zegt Vanthourenhout. “Als Van Aert start in de tijdrit neemt hij veel druk op de schouders, want voor een renner als hij is alleen het allerhoogste goed genoeg. Voor een ander kan een zilveren medaille fantastisch zijn, maar niet voor hem. Van Aert heeft vorig jaar een paar dagen met een zwaar gevoel rondgelopen na de tijdrit, dat zilver speelde in zijn hoofd. Het zou kunnen dat het in Australië opnieuw zo’n scenario wordt. Dat zou ten koste gaan van zijn wegrit.”

Van Aert bedankt daarvoor. Hij wil revanche voor zijn ‘mislukte’ WK in Leuven en kiest voor zo veel mogelijk rust en sereniteit in de dagen voordien. Concreet betekent dat dus geen WK tijdrijden. Meteen schrapt hij het risico dat zijn zelfvertrouwen een knak krijgt of dat een nieuwe ontgoocheling hem uit zijn concentratie haalt.

Evenepoel dubbelt wel

Voor België betekent zijn forfait een bijna zekere medaille die weg is. “Maar we hebben nog ijzers in het vuur”, zegt Vanthourenhout. “Remco Evenepoel mag ook altijd de ambitie hebben voor een medaille. Zeker op dit parcours. Er zullen heel wat tempowissels en ritmeveranderingen zijn. Evenepoel heeft dat liever dan die lange rechte stukken.”

Komen in aanmerking voor een selectie naast Evenepoel: Yves Lampaert, Victor Campernaerts en Ilan Van Wilder, waarbij de eerste een streepje voor heeft. Vanthourenhout. “Van Aert en Evenepoel zijn de kopmannen in de wegrit. Ik wil ze allebei een persoonlijke helper meegeven. Voor Van Aert is dat in principe Benoot, voor Evenepoel zou dat Lampaert kunnen zijn. Als hij in de selectie zit, kan hij meteen ook de tijdrit rijden.”

Omwille van de logistieke moeilijkheid van de trip naar Australië wil Vanthourenhout zijn selecties tegen het einde van de maand hebben gemaakt. Voor de wegrit is Jasper Stuyven een vaste waarde, andere knopen zijn nog niet doorgehakt.