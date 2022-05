Van Aert krijgt hulp van Benoot in strijd om groene trui

Wielerteam Jumbo-Visma is gisteren zijn Tour-voorbereiding gestart. Omdat Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck eind mei de Ronde van Noorwegen rijden vlogen ze een week vroeger dan de rest naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage.

Gek genoeg zijn Teunissen en Van Hooydonck nog niet zeker van hun stek voor de Ronde van Frankrijk. In januari maakte Jumbo-Visma zijn zes zekerheden bekend: Primoz Roglic, Wout van Aert, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Rohan Dennis. “Pas eind juni maken we de twee resterende namen bekend”, zegt sportief manager Merijn Zeeman.

Sterk voorjaar

Toch mag een zevende renner eigenlijk al op beide oren slapen: Tiesj Benoot. “Het zal geen verrassing zijn als hij er in Kopenhagen bij is voor de Tour-start. Maandag vertrekt Benoot met de rest van de Tour-ploeg naar de Sierra Nevada. Nadien volgt hij ook de rest van het Tour-traject”, zegt Zeeman.

Benoot dankt zijn selectie aan een puik voorjaar. Hij werd tweede in Dwars door Vlaanderen en derde in de Amstel Gold Race. In de Omloop en de E3 had hij een groot aandeel in de zeges van Van Aert. Zijn polyvalentie is een troef.

“Benoot is een belangrijk pion in ons geheel”, weet Zeeman. Benoot kan bergop kopmannen Roglic en Vingegaard van dienst zijn en op het vlakke helpen in de sprinttrein van Van Aert. De voorbije jaren vervulde Robert Gesink die rol. De 35-jarige Nederlander komt nog steeds in aanmerking voor een Tour-selectie, maar de ploeg verkiest een klassiek type. Van Aert mikt op de groene puntentrui en kan daarvoor wel een pion met ‘body’ gebruiken.

Voor die achtste plaats maken Van Hooydonck en Teunissen kans. “En Christophe Laporte”, vult Zeeman aan. “We verkiezen om de voorbereiding op de Tour met een brede selectie aan te vatten. Stel dat er de komende weken een certitude uitvalt of ziek wordt, dan is het onwenselijk als je die moet vervangen door iemand die niet goed is voorbereid.”

Nathan Van Hooydonck hoopt op het laatste Tour-ticket. Beeld Photo News

In Van Hooydoncks voordeel pleit dat hij bergop lang mee kan, dat bewees hij vorig jaar in de Ronde van Zwitserland. Hij heeft ook een goede klik met Van Aert, die na een rustweek de trainingen heeft hervat. Maandag vliegt Van Aert naar de Sierra Nevada. Begin juni rijdt hij de Dauphiné, om vervolgens naar Tignes te vertrekken voor een tweede hoogtestage. Zijn laatste wedstrijden voor de Tour worden de Belgische kampioenschappen.

Ook het programma na de Tour ligt al vast. “Na een rustperiode volgt een hoogtestage, waarna Van Aert zich via de GP’s van Quebec en Montreal wil klaarstomen voor het WK in Australië”, stelt Zeeman.

Roglic revalideert

Intussen is Roglic aan de beterhand. De kopman van Jumbo-Visma kreeg na de Ronde van het Baskenland pijn aan de knie en paste daarom voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Vorige week werkte hij met succes rustige trainingsritten af in zijn thuisland Slovenië.

“We zitten nog steeds in de revaliderende fase”, blijft Zeeman voorzichtig. “De dokters en onze coach volgen de knie van Roglic dagelijks op. Zijn trainingen zijn momenteel nog steeds met de rem op. Pas volgende week willen we zijn knie volledig belasten.”

Roglic vertrekt samen met Van Aert en co. naar de Sierra Nevada voor een stage. Zijn volgende wedstrijd is de Dauphiné.