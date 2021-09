Van Aert klopt WK-rivaal Alaphilippe op Britse Muur van Hoei

Great Orme, een onbekende maar heerlijke finish voor een wielerwedstrijd. Lag de nijdige helling niet in Wales maar in Frankrijk of België, dan was ze in geen tijd een vaste waarde geworden in het voorjaar. Met 1,9 kilometer aan 9,8 procent gemiddeld en 15 procent maximaal heb je iets dat neigt naar de Muur van Hoei.

Op vijf deelnames werd Julian Alaphilippe drie keer eerste en twee keer tweede in Hoei. Geen wonder dat zijn ploeg Deceuninck-QuickStep de hele dag controleerde om de wereldkampioen in een juiste positie aan de voet te brengen. Ook Van Aert werd perfect gepiloteerd door een ploegmaat. En dan kon het duel beginnen.

Michael Woods, nog zo’n specialist van dit werk, deed de boel ontploffen op 1,4 kilometer van de streep. Alaphilippe ging mee, bij Van Aert was het tussen hangen en wurgen. “Ik wist dat ik kans had als ik dat steilste stuk kon overleven”, zei hij. “Ik schoot er bijna af, maar ik wist dat het iets vlakkere stuk dichtbij was.”

Mikkel Honoré en Ethan Hayter kwamen nog terug op 300 meter van de streep, maar de rit kende zijn climax: een sprint tussen Alaphilippe en Van Aert. Man tegen man. “Het was héél close”, zei Van Aert. Pas op tien meter voor de streep kon hij Alaphilippe remonteren. Na de finish viel hij uitgeput op de grond.

“Ik wilde dit heel graag. In theorie was dit een aankomst die mijn petje te boven ging, maar ik had hier mijn zinnen op gezet. Dit was de belangrijkste rit van de hele week voor mij. Dan kun je al eens over de limiet gaan om te winnen.”

De prangende spurt tussen Van Aert en Alaphilippe. Beeld Photo News

Was dit het duel tussen de oude en de nieuwe wereldkampioen? Zou zomaar kunnen. Want Alaphilippe kloppen op zijn favoriete terrein: dan ben je meer dan ooit de grote favoriet om zijn wereldtitel te erven. “Ja, dit geeft vertrouwen”, zei Van Aert. “Kort gezegd was dit twee kilometer pijn, maar dit hoort bij de grote opbouw naar het WK.”

Klassement verdedigen

Van Aert vond dat hij het zichzelf nog extra moeilijk had gemaakt. “Misschien was het fout om ook aan het algemene klassement te denken. In de laatste kilometer ben ik tempo blijven rijden om Hayter af te houden, ik had beter even proberen te herstellen. Ik schat deze overwinning hoog in. Niet omdat dit de grootste koers is, wel omwille van de manier waarop ik win en omwille van het niveau van de tegenstand.”

Tegenstand die gisteravond wellicht met een zak ijs op het hoofd zat. Want je zult Alaphilippe maar zijn. Dromen van een tweede wereldtitel, weten dat je goed bent, maar op je eigen terrein toch slaag krijgen van een soort superman. Wat doe je dan? Van Aert schrijft de Fransman zeker niet af. “Alaphilippe is een supergrote concurrent op alle terreinen. Zeker ook in Leuven. Voor Woods is het WK-parcours wellicht te lichtlopend, maar Alaphilippe zie ik zeker terug. Allee, ik hoop toch dat zij zich ook echt getest hebben.”

Op hun evaluatieblad staat nu: om wereldkampioen te worden moet je voorbij Van Aert. Al moet een mens altijd met twee woorden spreken. Het is niet heel lang geleden dat Mathieu van der Poel alles opkuiste in de Ronde van Groot-Brittannië; in 2019 won hij drie ritten en het eindklassement. Het maakte van de Nederlander de grote favoriet voor het WK in Yorkshire, maar in een verzopen finale kwam hij de man met de hamer tegen.

Daar dacht Van Aert gisteren niet aan. “Ik hoop dat al de zotte inspanningen die ik hier doe me het laatste procentje extra zullen geven”, zei hij. “Ik ben in elk geval heel blij met mijn vorm.”

De Kempenaar gaat de komende dagen zijn pas heroverde leiderstrui verdedigen. Hij heeft op dit moment twee seconden voorsprong op Hayter. “Dat is niet veel. Wellicht zal het op de bonificatieseconden aankomen. Ik zal elke dag attent moeten zijn. Maar de ploeg is sterk, we kunnen de koers controleren.”