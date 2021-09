Van Aert: ‘Ik had Jasper sneller moeten zeggen dat hij zijn eigen kans kon gaan’

Ik ben ook maar een mens, zei je in een eerste reactie na de koers. Je bent op je limieten gebotst?

“Ik was niet slecht natuurlijk, maar ook niet goed genoeg. De vorm van de dag, denk ik. Ik heb er nog geen verklaring voor. Het is duidelijk dat Alaphilippe sterker was, maar ik denk dat de rest kort bij elkaar lag. Het is niet dat ik afga of zo. Ik rijd toch de finale. Het was gewoon dat tikkeltje te weinig om kampioen te worden.”

Toen Alaphilippe en Colbrelli de eerste keer aanvielen op Smeysberg volgde je niet: van niet willen of van niet kunnen?

“Van niet kunnen. Alaphilippe en Colbrelli waren de gasten waar ik zelf op wilde reageren. Dat was een teken aan de wand, maar anderzijds had ik daarmee ook het zwaarste punt van de hele wedstrijd gehad. Samen met Jasper kon ik de situatie snel rechtzetten. Hoe de wedstrijd daarna liep, was ook nog altijd goed. Remco kon de groep echt lang bij elkaar houden, en ik en Jasper waren de jongens die het moesten proberen af te ronden in Leuven. We hebben geprobeerd, maar Alaphilippe was sterker dan al de rest en ik was minder goed dan ik had gehoopt.”

Heb je gepraat met Stuyven in de finale?

“Dat had ik misschien sneller moeten doen. Vlak voor Alaphilippe zijn beslissende aanval plaatste op de Sint-Antoniusberg had ik Jasper gezegd dat hij zelf mocht koersen en mocht meeschuiven omdat ik niet goed genoeg was om het af te ronden. Het was een mooie troostprijs geweest als Jasper op het podium had gestaan. Zeker voor hem, maar ik baal daar zelf ook van.”

Had de ploeg iets anders kunnen doen?

“Ik had niet gedacht dat we zo vroeg onder druk gezet gingen worden. Het was precies of ze zich van ronde hadden vergist. Het begon al toen we de eerste keer naar de Flandrien-lus gingen: ik had nog niet meegemaakt dat de koers ontploft op 200 kilometer van de streep. Er stond zeker heel veel druk op, maar niemand heeft gefaald. We hebben het hoofd koel gehouden. Als we op kop reden, hebben we het de rest ook moeilijk gemaakt. We hebben de tactiek uitgevoerd zoals we wilden. We zaten in de finale waar we moesten zitten, alleen ontbrak het mij aan goede benen.”