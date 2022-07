Van Aert geniet na stuntzege: ‘Ongelooflijk, dit plaats ik heel hoog’

Geletruidrager Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft na drie tweede plekken op rij zijn eerste ritoverwinning geboekt in de Ronde van Frankrijk 2022. En hoe: de Kempenaar haalde het solo in een etappe die voorbestemd was op een spurt te eindigen. ‘Ik wou het risico niet meer nemen om op een pelotonsprint te wachten’, knipoogde Van Aert lachend in zijn eerste reactie.

“Het was behoorlijk duidelijk dat we vandaag iets zouden proberen met de ploeg”, blikte Van Aert in zijn flashreactie terug op het sleutelmoment, de beklimming van de Cap Blanc-Nez goed tien kilometer voor de finish. “We zaten dankzij Nathan (Van Hooydonck, red.) en ‘Stevie’ (Steven Kruijswijk) in perfecte positie. Nathan opende dan op de klim. Tiesj (Benoot) nam over, en zelfs in het wiel voelde ik al dat het supersnel ging.”

Van Aert zorgde op de top van de beklimming zelf voor de definitieve beslissing door nogmaals te versnellen. “Op de radio hoorde ik dat er wat schade was. Ons doel was om vol te gaan tot de top en daar te zien wat er gebeurde, maar ik kwam alleen over de top. Ik zat wat in twijfel: moest ik wachten op Jonas (ploegmaat Vingegaard, red.) en (Adam) Yates? Door zelf vol door te gaan, zou ik Jonas en de anderen in een goeie positie zetten waarin ze niet hoefden te rijden. Ik besliste dus om alleen door te gaan. (Lacht) En dan was het nog tien kilometer vol gas afzien.”

Met stip aangeduid

Omarmd door Van Hooydonck genoot Van Aert van zijn triomf. “Deze trui geeft me vleugels”, grapte hij met een verwijzing naar zijn privésponsor Red Bull. “Dit soort ritten eindigt normaal in een sprint van een grotere groep, ook al was het zeker een zware beklimming op het eind. Maar in deze rit alleen weggeraken, dat is een van de moeilijkste dingen om te doen. Dat lukte me enkel dankzij de hulp van de ploegmaats. Zij deden de helft van het werk, en dan was het aan mij om het af te maken.”

“Deze rit hadden we al lang voor de Tour met stip aangeduid”, deed Van Aert uit de doeken op de persconferentie na afloop. “Dit was op papier een veeleisende etappe, het ging voortdurend op en neer en het plan was om iets te proberen met het oog op de groene trui, maar ook voor het klassement. Indien er iets meer wind had gestaan, was dat een optie, maar die was er niet, dus moesten we gewoon vol voor die slotklim gaan. Daar legden we het tempo hoog en eenmaal boven zouden we nagaan wat de schade was. Ik had natuurlijk niet verwacht dat ik daar plots alleen zou zitten, ik zag Jonas Vingegaard en een andere renner iets verderop en dan was er nog een kleine kloof met de rest. Al vrij snel kreeg ik groen licht om er vol voor te gaan en dat deed ik. Ongelooflijk, dit plaats ik heel hoog, winnen in de gele trui, op zo’n manier en niet na een sprint. Dat doet me wel wat.”

Kasseirit

Met drie tweede plaatsen werden pagina’s volgeschreven over Van Aert de voorbije dagen, maar zelf maakte hij zich nooit zorgen. “De hele wereld was er mee bezig, maar zelf bleef ik de meest rustige persoon met het nodige vertrouwen dat de overwinning er wel zou komen. Het was fijn in Denemarken, maar ik had nooit gedacht dat ik twee keer tweede zou eindigen in een massasprint. Het waren twee gemakkelijke etappes, dus als dat lukte, zou mijn kans nog wel komen.”

En die greep hij in etappe vier. Woensdag wacht de kasseirit. De ploeg zelf blaast warm en koud tegelijk. Mag de gele trui zijn kans gaan of krijgen klassementsrenners Primoz Roglic en Jonas Vingegaard de prioriteit en moet Van Aert in dienst rijden? Ploegleider Frans Maassen stelde dat Van Aert zijn kans niet mag gaan, Grischa Niermann zei dan weer dat het niet makkelijk is om “alle knoppen te bedienen”.

“Het is moeilijk om te voorspellen”, stelde Van Aert. “Woensdag is een gevaarlijke etappe, er zijn zoveel scenario’s mogelijk, maar de prioriteit zijn onze klassementsmannen. We staan hier met een paar sterke klassieke renners aan de start en dat geeft vertrouwen. Als ik een opportuniteit zie, ga ik er wel voor, maar zoals ik al zei, die rit is moeilijk te voorspellen en als ik op een of andere manier iets kan ondernemen om Jonas en Primoz te helpen, dan zal ik dat zeker doen.”