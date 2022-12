Van Aert geeft ploegstage in Spanje allicht voorkeur op BK in Lokeren

Wout van Aert en met hem heel Jumbo-Visma beëindigden gisterenavond hun ploegstage in het Spaanse Denia. Morgen vindt in Amsterdam de ploegvoorstelling plaats. Dan zal Van Aert tekst en uitleg verschaffen bij zijn wegprogramma in 2023. Volgens onze informatie trapt hij zijn wegseizoen af in maart en op Italiaanse bodem met de triologie Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Nadien volgen de Vlaamse klassiekers.

Net voor zijn wegseizoen, op 5 februari, rijdt Van Aert het WK veldrijden in Hoogerheide. Of hij op 15 januari in Lokeren op zoek gaat naar een zesde Belgische crosstitel is nog niet beslist. “Op 8 januari vertrek ik voor twee weken naar Spanje voor de tweede ploegstage, eventueel kan ik op en af vliegen voor het BK. Het zal ervan afhangen of ik in januari nog veel wegtrainingen nodig heb in functie van het klassieke voorjaar”, zei Van Aert een maand geleden.

Groepsgevoel

Als het enkel van Jumbo-Visma afhangt, rijdt Van Aert het BK niet. Zijn Nederlandse ploeg verkiest dat Van Aert in Spanje twee weken bij de groep blijft voor het samenhorigheidsgevoel en er een basis legt in functie van het wegseizoen – in vergelijking met vorig jaar op dit moment heeft hij nog steeds een conditionele achterstand. Momenteel staat het BK veldrijden niet op de kalender van Van Aert, maar zelf twijfelt hij nog over de definitieve afzegging.

Die twijfel houdt zowel de Belgische bond als de lokale Lokerse organisatie al even in de ban. Voor de publieke opkomst zou de aanwezigheid van Van Aert een boost betekenen. “Van Aert is de beste Belgische renner in het veld en op de weg. Hem erbij hebben zou een ferme opsteker zijn”, zegt Bram De Brauwer van de organisatie.

Panikeren doen ze in Lokeren echter niet, want de voorverkoop loopt als een tierelier. “We zitten nu al aan tienduizend verkochte tickets, waarvan 3.000 vips.”

Anders dan op het BK op de weg, waar elke Belgische profrenner aan de start moet staan (tenzij hij over een ziektebriefje beschikt zoals Van Aert met zijn kniepijn afgelopen zomer), geldt er geen startverplichting op een BK veldrijden. Een niet-deelname heeft ook geen enkele implicatie op startrecht op het WK. De bond wil Van Aert zeer graag aan de start, zowel voor de sportieve waarde als voor de media-aandacht en uitstraling van hun kampioenschap, maar daar ligt hij zelf minder wakker van. Het BK veldrijden zal het allicht zonder de titelverdediger moeten doen.

Van Aerts populariteit bleek nog eens tijdens een onlineveiling. Zijn twee Tour de France-fietsen leverden ruim 53.000 euro op.

Sportgala

Overigens maakt Van Aert samen met collega-renner Remco Evenepoel en schaatser Bart Swings nog kans op de trofee van Sportman van het Jaar. Bij de vrouwen gaat het tussen kunstschaatsster Loena Hendrickx, wielrenster Lotte Kopecky en atlete Nafi Thiam. Dat maakte Sportspress, de Belgische bond van sportjournalisten, bekend.

In september won Evenepoel als eerste Belg in meer dan veertig jaar een grote ronde, de Vuelta. Evenepoel behield vervolgens de focus voor het WK in Australië en na brons in de tijdrit volgde de kroon op het werk met de wereldtitel in de wegrit. In het voorjaar had hij met Luik-Bastenaken-Luik al een monument op zijn naam geschreven.

Swings veroverde goud in de massastart op de Winterspelen in Peking. Hij werd ook derde op het WK allround. In het skeeleren veroverde hij op de Wereldspelen vijf medailles, waarbij vier gouden. Van Aert won onder meer de Omloop, de E3 en drie ritten in de Tour de France.

Voor de coach van het jaar gaat het tussen Jacques Borlée (atletiek), Roger Lespagnard (atletiek) en Sven Vanthourenhout (wielrennen).

De laureaten worden bekendgemaakt op het Sportgala, dat plaatsvindt op vrijdag 6 januari in Kinepolis Antwerpen. Vorig jaar werden Van Aert (voor de tweede keer) en turnster Nina Derwael (voor de derde keer) gehuldigd als Sportman en Sportvrouw van het Jaar.