Van Aert gaat vol voor groen: ‘Punten pakken in de tussensprints, dat is nieuw’

Het einde komt in zicht, maandag keren jullie terug naar België. Hoe is de hoogtestage daar in de Sierra Nevada verlopen?

Van Aert: “We hebben er hier al een mooi trainingskamp op zitten. Er valt weinig speciaals te melden, en dat is maar goed ook. Ik zit op schema voor de Tour. Na Luik-Bastenaken-Luik heb ik geprobeerd nog wat vakantie te nemen. Toen ik hier aankwam had ik zeker nog niet de beste benen, maar intussen begint dat te vlotten. Ik kijk alweer uit naar de Dauphiné in eerste instantie, al staat dat natuurlijk allemaal in functie van het grote doel deze zomer.”

Hoe belangrijk is die Dauphiné voor jou? Ga je enkel met de focus op de Tour, of hoop je stiekem ook op de eindzege?

“De eindzege lijkt me zeker te hoog gegrepen. De cols in het laatste weekend zijn ook echt in het hooggebergte. Klimmen langs de Galibier gaat mijn petje te boven. Het is alweer een tijdje geleden dat ik nog een koers heb gereden. Ik kijk ernaar uit om vertrouwen op te doen en hopelijk een ritje te kunnen meepikken. Mijn doel in de Tour is trouwens de groene trui, dus we hebben niet specifiek gewerkt op klimmen. We staan wel grotendeels met de Tour-ploeg aan de start, dus het zal nuttig zijn om te zien hoe vlot de samenwerking verloopt en om zo een laatste stap te zetten richting Tour.”

En wat wordt jouw taak daar binnen de ploeg?

“Mijn rol zal zeker anders zijn dan vorige jaren. Toen reed ik in dienst van de ploeg en kon ik af en toe een rit uitkiezen om voor eigen succes te gaan. Nu ligt de focus op de groene trui, waar ik elke dag mee bezig moet zijn. Ik ga punten moeten pakken in de tussensprints, dat is nieuw. Dan ga ik in de bergen af en toe mijn ‘rust’ nodig hebben. We gaan vol voor geel (met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, red.) én groen.”

Even vooruitblikken naar september: het WK wielrennen in Australië. Ga je daar deelnemen aan de weg- en de tijdrit?

“Voorlopig gaat mijn voorkeur niet uit naar de tijdrit. We hebben begin dit jaar een aantal doelen geprikt en de wegrit is daar zeker een van. Dat parcours moet goed bij me passen. Ik heb vorig jaar geleerd dat het moeilijk is om op beide te focussen. Misschien heb ik mijn grootste kans op een gouden medaille wel gemist door niet 100 procent op het tijdrijden te focussen daar. Die fout wil ik liever niet opnieuw maken.”

Je paste ook al voor het BK tijdrijden. Ligt de focus dit jaar minder op het rijden tegen de klok?

“Nee, dat niet. In de Tour hoop ik die eerste tijdrit te winnen, hoor. De datum van het BK (23 juni, red.) valt gewoon wat moeilijk met het oog op de Tour. We willen na de Dauphiné nog een tweede hoogtestage doen. Dat is heel jammer, hopelijk past dat in de toekomst wel nog eens.”