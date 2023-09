Van Aert en Kopecky doen gooi naar goud op EK in Drenthe

In de wegrit deelt Wout van Aert het kopmanschap met Arnaud De Lie. Zij krijgen het gezelschap van Jasper De Buyst, Tim Declercq, Jasper Stuyven, Edward Theuns, Nathan Van Hooydonck en Yves Lampaert, die ook in actie komt in de tijdrit. Stan Dewulf, Bert Van Lerberghe en Florian Vermeersch zijn de reserves.

Om regerend wereldkampioene Lotte Kopecky ook aan de Europese titel in de wegrit te helpen rekent België onder meer op Justine Ghekiere en Marthe Truyen. Sara Van de Vel werkt enkel de tijdrit af.

De 29,5 kilometer lange tijdrit vindt op woensdag 20 september plaats, zowel voor de vrouwen als de mannen. De wegrit bij de vrouwen, 131 kilometer, is op zaterdag 23 september voorzien. Een dag later is het de beurt aan de mannen, na 200 kilometer is de nieuwe Europese kampioen bekend.

Vorig jaar kroonden de Nederlanders Fabio Jakobsen en Lorena Wiebes zich tot Europese kampioenen op de weg. Tim Merlier veroverde brons.

Dat Van Aert na een druk seizoen nog iets in de tank heeft, bewijst hij deze week in de Ronde van Groot-Brittannië. Daar heeft Olav Kooij, zijn ploegmaat bij Jumbo-Visma, zijn derde ritzege in evenveel dagen geboekt, telkens na knap voorbereidend werk van de Belg.

“Van Aert ging aan op het stuk dat licht omhoog liep. Dan weet je dat iedereen afziet”, sprak Kooij na afloop. “Ik moest enkel nog het laatste stukje aangaan.”

Kooij blijft uiteraard aan de leiding in het klassement. Vandaag krijgen de sprinters een nieuwe kans in de golvende vierde etappe.