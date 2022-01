Van Aert blijft bij zijn plan: geen WK veldrijden, alles op Ronde en Roubaix

Wout van Aert rijdt zondag, op het BK in Middelkerke, zijn laatste cross van deze winter. Voor het WK in Fayetteville eind deze maand past hij. ‘Met pijn in het hart’, erkent hij na zijn achtste seizoenszege in Herentals. ‘Maar in deze fase van mijn carrière wil ik andere dingen winnen.’

Verrassend nieuws is het niet. Wout van Aert (27) blijft gewoon bij zijn plan. “Eigenlijk was het nooit de bedoeling om het WK te rijden.” Ook al kwam hij begin december na een lange rustperiode met een knal het veld ingestormd en is de goesting na die acht op negen heel groot, geeft hij toe.

“Het maakt de keuze iets moeilijker dan gedacht. Veldrijden is en blijft mijn eerste liefde. Dat is de reden waarom ik er de voorbije weken zoveel energie in pompte. Het is dan ook niet evident om zo’n mooie wedstrijd te laten liggen. Maar ik laat het verstand regeren. Ik ben in een fase van mijn carrière aanbeland waarin ik andere dingen wil winnen. Mijn echte grote doelen liggen in het klassieke voorjaar op de weg. Daar wil ik me na zondag 100 procent op concentreren.”

Uiteraard is er de lange trip naar de Verenigde Staten. Maar daar wringt de schoen niet zozeer, volgens Van Aert. Het is meer een mentale kwestie.

“Zo’n WK is niet zomaar een extra crossje toevoegen aan mijn programma. De hele wereld verwacht dat ik het daar straks ga doen. Dat moet niet worden onderschat. Het vereist een intensieve voorbereiding die op de komende stage met Jumbo-Visma onvermijdelijk in mijn hoofd was gekropen. Het weekend vóór het WK zou ik nog willen crossen en de week erna had ik moeten bekomen van de jetlag. Dat maakt samen vier weken trainingsprikkels die ik tekort kom en die me een achterstand zouden opleveren tegenover de concurrentie. Dat kan een wezenlijk verschil maken. Nu kan ik dit hoofdstuk zondag afsluiten en met mijn ploegmaats mee in het wegtraject stappen. Het biedt me meer ruimte.”

Twee Spaanse stages

Die weloverwogen beslissing moet in het klassieke voorjaar vruchten afwerpen. Van Aert heeft daarbij vooral de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in gedachten. Elk greintje energie dat hij fysiek en mentaal kan sparen om in april op zijn allerbest te zijn telt. “De status om altijd en overal als topfavoriet aan de start te komen vreet aan je. Dat heb ik de laatste jaren gevoeld”, zegt Van Aert. “Hopelijk kweek ik hiermee iets extra’s om in de belangrijke koersen nog beter te zijn. Exacte wetenschap is het natuurlijk niet. Maar ik houd me gewoon aan een plan waarin ik stellig geloof.”

Na de ploegstage in Alicante bouwt Van Aert een week rust in. Een nieuwe stage op Tenerife slaat vervolgens de brug met de start van zijn wegcampagne. Over die start wil hij niet veel kwijt. Vervangt hij de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico door Parijs-Nice in zijn aanloop naar Milaan-Sanremo? “Daarover wordt volgende week gecommuniceerd.”

Eerst nog dat BK veldrijden natuurlijk, nu zondag in Middelkerke. “Het zou stom zijn om te ontkennen dat ik topfavoriet ben.” Maar toch, één fout of één kleine tegenslag zoals in Hulst en het kan over zijn. “Het is het verhaal van elk jaar, van elk kampioenschap”, weet Van Aert. “De koers moet altijd gereden worden. Het is al eens misgelopen in mijn geval. Maar goed, daar ga ik niet van uit. In dat geval zullen de benen spreken.”

Wout van Aert-benen noemt Toon Aerts ze na de achtste zege van de Belgische kampioen in Herentals. Zelf was hij ook heel goed, zegt Aerts. “Maar met Toon Aerts-benen. Een gigantisch verschil.”

Rust voor Van der Poel

Het veldritseizoen van de Nederlander Mathieu van der Poel zit er al op. Dat bevestigt zijn ploeg Alpecin-Fenix officieel. “We willen zijn genezingsproces optimaal laten verlopen en dat kan niet als er tijdsdruk is met het oog op een eventuele deelname aan het WK in Fayetteville”, zeggen de broers Christoph en Philip Roodhooft in een gezamenlijke reactie. “Medisch gezien is er geen nieuws te melden. Van der Poel respecteert de voorgeschreven rust en de blessure wordt opgevolgd door onze medische staf en de behandelende specialist.”

Over de duur van zijn revalidatie kunnen de broers hoegenaamd niets kwijt. “Weken? Maanden? Dat zijn pure speculaties. Op dit moment is het niet te voorspellen hoe snel de zwelling zal verdwijnen. Alleen rust biedt soelaas. Of hij hervat in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Frankrijk of de Ronde van Lombardije is nu niet aan de orde. Eerst moet hij 100 procent in orde zijn. Pas dan kunnen we opnieuw vooruitblikken.”

Mathieu van der Poel: "Het is zuur om mijn regenboogtrui niet te kunnen verdedigen." Beeld Photo News

Zelf spreekt Van der Poel over een domper. “Maar het is niet anders. Door die rugpijn haal ik sinds de Tour de France al niet meer mijn gewenste niveau en daar wil ik gewoon van af. Het zou dom zijn om die rustperiode nu weer te gaan onderbreken om toch absoluut het WK te halen. Ook al is het natuurlijk erg zuur om na tien deelnames op rij niet te kunnen deelnemen en mijn regenboogtrui niet te kunnen verdedigen. Over het verdere verloop van mijn carrière maak ik me geen zorgen. Maar het frustreert wel dat ik niet weet hoelang ik precies buiten strijd zal zijn. Doelen zal ik pas stellen als het op een onderbouwde manier kan. Tot dan doe ik wat binnen mijn mogelijkheden ligt.”

Van Aert steekt zijn grote rivaal alvast een hart onder de riem. “Ik wens hem het allerbeste toe. Dat hij snel opnieuw de oude mag worden want niet alleen de cross maar ook het wegwielrennen heeft echt nood aan attractieve figuren zoals hij.”