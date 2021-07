Van Aert aast op revanche in tweede Tour-tijdrit: ‘Gevoelsmatig sta ik er beter voor’

Je zou bijna zeggen: opdracht volbracht. Maar zo is het niet voor Wout van Aert. Vandaag wil hij de tijdrit van Libourne naar Saint-Emilion winnen.

Van Aert won de rit op de Mont Ventoux. Hij speelde mee om de bollentrui als beste klimmer. En als Jonas Vingegaard zondag op het podium staat in Parijs, dan heeft Van Aert daar meer dan zijn aandeel in gehad. Onderweg kreeg hij nog een keer de prijs voor de strijdlust.

En toch: er is unfinished business. Hij heeft nog een tijdrit te winnen. Dat is niet gelukt op dag vijf in Changé-Laval. Dat wil hij vandaag rechtzetten in de 30,8 kilometer van Libourne naar Saint-Emilion.

Van Aert vond dat een teleurstelling, dat hij vierde werd in de eerste tijdrit. Maar hij wist ook waarom. Hij droeg nog de gevolgen van een blindedarmoperatie begin mei, die zijn voorbereiding op de Tour danig heeft verstoord. Inmiddels zijn we twee weken verder en zegt Van Aert zich beter te voelen. “Gevoelsmatig sta ik er beter voor. Ik denk dat ik in week twee en drie beter reed dan in de eerste week van de Tour. Cijfermatig gaat dat natuurlijk een klein beetje bergaf. Maar dat is bij iedereen zo in de Tour.”

Vertrouwen tanken

Veel heeft hij al gegeven in deze Tour de France. Maar het beste hoopt Van Aert voor het laatst te hebben gehouden. “Met uitzondering van de Mont Ventoux heb ik mezelf van een hele Tour nog niet uit elkaar getrokken om een goed resultaat te rijden. Vanaf het moment dat mijn job erop zat, ben ik rustig naar de finish gereden.”

Vandaag is een belangrijke dag, zegt Van Aert. “Ik hoop dat ik dit keer echt kan strijden voor de etappezege. En hopelijk doe ik zo extra vertrouwen op voor Tokio.”

Of Van Aert misschien getwijfeld heeft of het wel goed zou komen met dat tijdrijden van hem? “Natuurlijk zag het er in de eerste week niet naar uit dat ik op het beste van mijn kunnen was. Dat wist ik toen ik aan de Tour begon. Ik heb geprobeerd er zo weinig mogelijk aan te denken en dag per dag te doen wat in mijn macht lag. Ik denk dat ik daar ondertussen ver ben mee geraakt.”

En dan, na de tijdrit, rest morgen enkel nog de slotrit met aankomst op de Champs-Elysées in Parijs. Daar probeert Mark Cavendish het record van Eddy Merckx te breken. Of Van Aert degene zal zijn die daar een stokje voor gaat steken? “Ik hoop het wel.”