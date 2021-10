Van 2-0 naar 2-3: Rode Duivels nemen geen wraak op Frankrijk in Nations League

Zullen we het ergste voor het einde van dit verhaal houden? De avond oogde eerst nog zo schoon.

Eén helft wisten we niet wat we zagen. Waren dít de Rode Duivels van het EK? U weet nog wel, die ‘champetters’ achterin die niet uit hun zestienmeter wilden komen. Dat middenveld dat geen druk kon zetten en geen wedstrijd in handen kon nemen. Die aanval die stokte bij het fysieke leed van Kevin De Bruyne en Eden Hazard. En die bondscoach die de indruk had gewekt om niet te kunnen ingrijpen.

Een draai aan het rad en zie. Jan Vertonghen ging doordekken op Kylian Mbappé zowaar tot op de helft van Frankrijk, dat is geleden van toen Vertonghen nog een twintiger was. Youri Tielemans voetbalde weer met lef, met die strakke balletjes doorheen de linies. Carrasco, De Bruyne en Hazard amuseerden zich met een potje tikitaka. En Lukaku, die wachtte geduldig op zijn moment de gloire.

De Duivels deden 45 minuten quasi alles goed, met en zonder bal. Van een metamorfose gesproken.

Carrasco verrast

Yannick Carrasco vond het gaatje. Carrasco, die we allemaal verwacht hadden in het slot van die ene wedstrijd tegen Italië. Hij soleerde zich van zijn flank naar binnen en trapte toen verrassend in de korte hoek (1-0). De flankspeler van Atlético Madrid scoorde voor het eerst in twee jaar voor de nationale ploeg; zijn laatste doelpunt dateerde al van 19 november 2019 (hij maakte destijds de 4-1 in een ruime 6-1-zege tegen Cyprus.

Het gejuich bij de 2.000 Belgische fans was nog niet uitgestorven of daar was de 2-0. Een pareltje van Lukaku. Een atoomschot van schuin voor Hugo Lloris. De geweldenaar in Lukaku was dat.

Het uitroepteken op wat een prima eerste helft was geweest van de Rode Duivels. Weliswaar met de hulp van die bus Franse toeristen. Wat een arrogantie. Het leken wel verdwaalde clochards - om een woord van Mbappé te gebruiken - met een sigaretje in hun mond. Het interesseerde ze niets. Geen druk, geen duels, enkel een beetje geslof.

Een stilaan iconische viering tussen Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Beeld Photo News

Les Bleus konden het écht niet meer maken om nog eens 45 minuten te lanterfanten. De wereldkampioen stond op na de pauze. En België werd weer het België van het EK. Terug in hun bunker op de eigen backlijn. Iets wat ze normaal zeer goed kunnen, herinner u de partij tegen Portugal.

Maar magiërs als Benzema, Mbappé en Griezmann vinden altijd wel eens een opening. Het Duivelse kaartenhuisje zakte in elkaar. Eerst Benzema met een pareltje vanuit het niets (2-1), even later de penaltyfout van Tielemans op Griezmann, en de pegel vanaf elf meter van Mbappé (2-2).

Les Bleus veegden in vijf dolle minuten al het goede van de Belgen weg. De wijze waarop de Duivelse weerstand brak was ontluisterend. Bondscoach Roberto Martínez diende in te grijpen. Exit Tielemans, zijn verval was groot, en exit Hazard, zonder wedstrijdritme. Vanaken en Trossard kwamen erin, De Bruyne ging naast Witsel spelen.

Schietkraam

Het had nu ineens iets van een WK-wedstrijd. Lloris hield De Bruyne van een doelpunt, Courtois overleefde in een schietkraammomentje.

De omzetting van De Bruyne een rij lager deed de Duivels goed. De ploeg kon af en toe weer opschuiven. De dijkbreuk leek zo vermeden.

De héérlijke winning goal van Lukaku werd wegens voorafgaand buitenspel afgekeurd. Eén of twee centimeter maken in het voetbal nu eenmaal een groot verschil. Want kijk, in de blessuretijd joeg Theo Hernández de 2-3 onhoudbaar in doel.

De Rode Duivels hadden evengoed kunnen winnen in Turijn. Het probleem van de stilaan pensioengerechtigde gouden generatie is niet de aanval, maar zowel in een laag blok als in de omschakeling van Frankrijk gaf het defensieve compartiment van de ploeg veel te veel weg in de tweede helft. Het is allemaal niet stevig genoeg meer.

Een beetje een sterke wolf die honger heeft - dat was hier voor de rust niet het geval - blaast het Belgische huisje weg. Een dramaatje, toch weer.

Iemand zin in die troostwedstrijd, zondagmiddag?