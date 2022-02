Van 1.300 naar 20.000 euro voor winnares Ronde van Vlaanderen

In de cross liepen de prijzengelden al gelijk. Ook de Belgische wielerbond werkte de voorbije jaren hard om de kloof tussen mannen en vrouwen te dichten (voor premies op BK’s, EK’s en WK’s). En nu is er het nieuws dat de Ronde van Vlaanderen de twee geslachten gelijk gaat betalen. “Een jaar vroeger dan gepland”, zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics. “Het budget was er, dus konden we voorsprong nemen op het schema.”

De winnares van de Ronde van Vlaanderen zal in april 20.000 euro krijgen, vorig jaar was dat amper 1.300 euro. De totale prijzenpot bedraagt voor beide wedstrijden vanaf nu 50.000 euro. “We willen een voortrekkersrol spelen”, zegt Van Den Spiegel. “We zijn trots dat de Ronde van Vlaanderen de best betaalde eendagwedstrijd ter wereld bij de vrouwen wordt.”

In 2023 wordt ook de prijzenpot van de Omloop, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Prijs gelijkgetrokken. Om de evolutie te schetsen: in 2018 betaalde Flanders Classics in totaal 100.000 euro aan prijzen- en startgeld, vandaag is dat 400.000 euro. Over de jaren heen maakt dat meer dan een miljoen. “Toch een indrukwekkend bedrag”, zegt ex-renster Jolien D’hoore, vandaag performance manager bij Cycling Vlaanderen. “Maar tegelijk vind ik de gelijkschakeling niet meer dan logisch. In het tennis is het toch ook zo?”

Geen UCI-verplichting

Elk vrouwenteam dat een wedstrijd van Flanders Classics rijdt krijgt daarvoor 2.500 euro. Doe dat maal zes en je hebt een aardige som. Van Den Spiegel: “Als je ziet dat er nu ook iets beweegt bij ASO, dat er eindelijk een Parijs-Roubaix voor vrouwen is en dat er een Tour de France komt, dan denk ik dat we mogen zeggen dat we ons steentje hebben bijgedragen.”

Waarom bestaat er anno 2022 geen regel die ploegen en organisatoren verplicht om mannen en vrouwen gelijk te betalen? Bij de UCI leeft de schrik om te snel te gaan. Als alle organisatoren vandaag verplicht worden om gelijk prijzengeld te betalen, zou dat volgens een interne schatting van de UCI tot twintig wedstrijden de kop kunnen kosten.

Elke verbetering is er één, redeneert D’hoore pragmatisch. “Ook sportief krijgt de Ronde een upgrade. Voor het eerst zal het vrouwenpeloton over de Koppenberg rijden. Dat zorgt opnieuw voor meer prestige.”