Valpartijen, slecht weer en corona. Het Giro-peloton zit stilaan op zijn tandvlees

Ze blijven vallen als vliegen. De Giro verloor de voorbije twee ritten alweer 14 renners. Covid, slecht weer en valpartijen blijven slachtoffers eisen. Het peloton, nog 136 man sterk, zit mentaal op zijn tandvlees. ‘Ik merk aan alles dat het voor iedereen een superlastige Giro is geworden’, zegt Ilan Van Wilder.

Het interview voor de microfoon van Eurosport op donderdagochtend maakte het heel duidelijk: de Giro d’Italia is een ware beproeving geworden voor Ilan Van Wilder. “Mentaal hebben we veel klappen te verduren gekregen”, zei hij. “Dit is echt een moeilijke grote ronde voor ons. We proberen de knop om te draaien, maar ik heb het er heel moeilijk mee. We zijn hier nog met drie jongens, in het peloton is dat echt helemaal niet leuk.”

Het uitvallen van Evenepoel was een dreun, en woensdag volgde nog meer slecht nieuws. Van Wilder zag in één klap vier ploegmaats verdwijnen: Vervaeke, Hirt, Cattaneo en Cerny testten positief op covid en verschenen niet meer aan de start. “Het is al een ramp geweest voor ons. Maar we blijven gaan en proberen de kansen te grijpen.”

Remco Evenepoel, besmet met covid, moest zondagavond noodgedwongen afscheid nemen van zijn ploegmaats. Beeld Wout Beel

Van Wilder voegde de daad bij het woord: een uur later schoof hij mee in de grote vlucht. “We proberen terug te vechten. Ook al ben ik zelf niet honderd procent door omstandigheden, ik probeer toch het beste van mezelf te geven. Ik probeer te focussen op de normale zaken van toen de ploeg nog voltallig was. En ik probeer doelen te stellen, anders gaat het hier snel gedaan zijn voor mij.”

Mooi dat hij probeert, maar er spreekt ook moedeloosheid uit zijn woorden. Misschien dat zijn actie van gisteren en zijn zesde plaats de strijdvaardigheid bij Soudal-QuickStep weer wat aanzwengelen, want in de wandelgangen is te horen dat het idee leeft om de handdoek te gooien als corona nog meer slachtoffers zou eisen. Een reactie die te begrijpen is. Een tweet van Louis Vervaeke van na zijn opgave toont waar de frustratie vandaan komt: “Drie maanden perfecte voorbereiding, maanden van toewijding, ver weg van mijn familie, maar jammer genoeg heb je niet alles in eigen handen. Covid heeft mij ook te pakken. De bevestiging van waarom ik me de laatste dagen niet honderd procent voelde.”

Soudal-QuickStep is niet de enige ploeg die klappen krijgt. Woensdag verloor Ineos Grenadiers een van zijn twee kopmannen: Tao Geoghegan Hart, op dat moment derde in de stand op vijf seconden, brak zijn heup bij een val. Hij wordt eerstdaags geopereerd. Het zorgt in het Britse kamp voor een neerslachtige stemming. Pavel Sivakov, zelf ook weer ten val gekomen, dacht aan opgeven. Hij werd aan de finish broederlijk getroost door Laurens De Plus, ’s avonds moest de ploegleiding op hem inpraten. “Pavel was aangeslagen toen hij Tao op de grond zag liggen, en zelf had hij pijn”, vertelde teambaas Rod Ellingworth. “Maar hij is erdoor en is klaar voor wat komt.”

Tao Geoghegan Hart bij de start van de Giro: ondertussen ligt hij met een heupbreuk in het ziekenhuis. Beeld AFP

En dat is nog heel wat. De zwaarste etappes in deze Giro komen er nu pas aan. Vandaag is een rit met circa 5.000 hoogtemeters. En dat terwijl het peloton fysiek al veel geleden heeft door het slechte weer. Gisteren was eindelijk een keer een droge dag. Ook mentaal is dit een zware Giro: de vele valpartijen en de voortdurende dreiging van corona zorgen voor heel veel stress bij de renners. Is het niet voor henzelf, dan wel voor hun kopman. De voorbije dagen gingen er nog meer grote namen tegen de grond: Thomas, Roglic, Haig.

Aan Belgische zijde was er de opgave van Harm Vanhoucke: de klimmer van DSM kampte al een paar dagen met maagproblemen. “Woensdag was de slechtste dag in mijn leven”, zei hij. Gisteren stapte hij af na honderd kilometer. Nog drie ploegen zijn voltallig: Jumbo-Visma, Bahrain-Victorious en Astana-Qazaqstan. De Belgische teams staan er het slechtst voor: Soudal-QuickStep heeft dus nog drie man in koers, Alpecin-Deceuninck na de opgave van Groves nog vier, Intermarché-Circus-Wanty nog vijf.

Van Wilder: “Ik denk dat Rome nog ver is voor iedereen. Als je het zou vragen, denk ik dat 70 procent van het peloton niet meer op honderd procent rijdt. Ik merk aan alles dat het voor iedereen een superlastige Giro is geworden, door de weersomstandigheden en door wat er allemaal gebeurd is. Elke dag schuif ik op in het algemeen klassement, vooral door pech van anderen. Daar ben ik echt niets mee, ik vind dat totaal niet leuk. Maar ook nu ben ik profrenner: we moeten hierdoor.”

Harm Vanhoucke stapte donderdagnamiddag af na honderd kilometer. Hij sukkelde al dagen met maagproblemen. Beeld Photo News