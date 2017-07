Valentine Dumont verovert zeven titels op BK zwemmen, persoonlijk record voor Fanny Lecluyse

Valentine Dumont heeft afgelopen weekend op het BK zwemmen per categorie in het Olympisch Zwembad van Antwerpen liefst zeven Belgische titels veroverd in de leeftijdscategorie 17 tot 18 jaar. Op de 400m wisselslag verbeterde Fanny Lecluyse haar persoonlijk record.

De 17-jarige Dumont schreef de 100 meter vrije slag (55.94), 200 meter vlinderslag (2:14.16), 200 meter vrije slag (2:00.97), 400m vrije slag (4:12.71), 400m wisselslag (4:53.51), 100m vlinderslag (1:01.10) en 200m rugslag (2:18.82) op haar naam. Begin deze maand veroverde ze op het EK voor junioren in Netanya al respectievelijk zilver en brons op de 200 meter vrije slag en de 200 meter vlinderslag.



Lecluyse nam in het Wezenbergbad enkel deel aan de 400 meter wisselslag voor 19+'ers en stelde niet teleur. Ze tikte als eerste aan in 4:49.61 en verbeterde zo haar vorige persoonlijke record (4:50.53, juli 2015). Het Belgisch record van het nummer staat sinds 2000 op naam van Yseult Gervy (4:46.15).



Bij de mannen (19+) ging Jasper Aerents met de zege op de 50 meter vrije slag (22.89) en de 100 meter vrije slag (49.89) aan de haal. Lorenz Weiremans zwom de snelste 400 meter vrije slag (3:52.41) en 200 meter vrije slag (1:49.10).