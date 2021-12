Vader Sven en zoon Thibau Nys: ‘Ik zag pa vanmorgen denken: waarom zit hij niet op de rollen?’

Zijn veldritseizoen liep niet over rozen, maar met een Europese titel ontpopte hij zich ook als een kandidaat-topper op de weg. Thibau Nys (19) en vader Sven (45) over de carrière van de jongste. ‘Ik zag pa vanmorgen denken: waarom zit hij niet op de rollen?’

De Kannibaal van Baal en de Garnaal van Baal. Qua bijnaam op Wikipedia heeft Thibau Nys nog wat werk voor de boeg. Sven Nys valt uit de lucht wanneer hij het hoort, zoon Thibau weet dat presentator Pedro Elias hem die spotnaam gaf tijdens het programma De Container Cup. “Hoe haal je eigenlijk iets van Wikipedia?,” vraagt Thibau zich af, “want ik heb helemaal niets met garnalen.” Nys senior lacht zich bijna een breuk.

De sfeer is opperbest ten huize Nys in Tremelo, hoewel junior naar eigen zeggen door een dipje gaat. Ja, er was de derde plaats op de Koppenberg en het brons op het EK in Drenthe begin november, maar sindsdien bleven de resultaten uit. Lang zoeken naar een oorzaak hoeft niet. Z’n valpartij en sleutelbeenbreuk in het Amerikaanse Waterloo strooiden roet in het eten.

THIBAU NYS * geboren op 12 no­vember 2002 in Bonheiden * veldrijder bij de nieuwelingen * 2 x Belgisch kampioen veld­rijden, winnaar BK mountainbike * won als tweedejaarsjunior het WK, EK en BK, en de Wereldbeker * rijdt momenteel bij de beloften, won het EK op de weg * sinds 2017 te zien in de docureeks DNA Nys (Eén) SVEN NYS * geboren op 17 juni 1976 in Bonheiden * voormalig wereld­topper in het veldrijden * werd 2 x wereld- en 9 x Belgisch kampioen * won 50 Wereldbeker-crossen en 64 Super­prestige-wedstrijden * 5 x Belgisch kampioen moutainbike * ploegmanager van Baloise-Trek Lions, (vroeger Telenet-Fidea Lions) * commentator

Enkele weken daarvoor kroonde Thibau zich tot Europees kampioen bij de beloften op de weg in het Italiaanse Trente. Op het WK in Leuven finishte hij als zesde, en dat allemaal in zijn eerste jaar bij de beloften. Velen zag hem deze winter dan ook met gemak de ene na de andere cross winnen, maar vader Nys temperde de verwachtingen en voorspelde dat hij nog moeilijke momenten zou beleven.

Sven: “Het gaat niet altijd zoals je wilt.”

Thibau: “Ja, maar het is wel vervelend, alleen kan ik op dit moment niet beter. Ik cros onder mijn niveau. Ik moet het tijd geven. Na mijn valpartij en sleutelbeenbreuk maakte ik mijn rentree in de Koppenbergcross en eindigde ik derde. Ik was heel tevreden en wilde de lijn doortrekken. Op het EK draaide het nog goed, maar sindsdien gaat het berg­af. Dat had ik niet verwacht. Ik hoop dat ik tegen de kerstperiode weer op niveau ben.”

Sven (sussend): “Abnormaal is dat niet. Zijn eerste twee crossen na de sleutelbeenbreuk reed hij wellicht nog op adrenaline. Hij was enorm content dat hij weer kon koersen en wellicht is hij toen boven zichzelf uitgestegen. Daarna volgde een dip. Je mag die trip naar Amerika en blessure niet onderschatten. Hij heeft er amper getraind, koerste 10 minuten, moest in korte tijd twee jetlags verwerken en ging ook nog eens onder narcose. Alles samen heeft hij ruim twee weken training gemist. Daar betaalt hij nu de prijs voor.

“Bovendien volgen de crossen elkaar snel op. Eigenlijk zou Thibau alleen in Amerika bij de profs de Wereldbeker rijden omdat hij daar punten wilde pakken om zijn startpositie te verbeteren. Door die valpartij is dat niet gelukt. We hebben dan wat Wereldbekers toegevoegd om punten te verzamelen, maar dan kom je in situatie waarin je alweer niet genoeg kunt trainen omdat je in één weekend twee wedstrijden rijdt. Op zijn leeftijd is dat te veel van het goede. Daarom zijn we voor twee weken op stage vertrokken.”

Kun je die goede vorm opnieuw te pakken krijgen?

Thibau: “Zeker. Het is een kwestie van mijn lichaam de juiste trainingsprikkels te geven, goed te rusten en weer in dat ritme te raken.”

Krijgen jullie al vervelende opmerkingen? Met Nys is het toch niet echt dat in het veld?

Thibau: “Voorlopig niet.”

Sven: “Neen, want de zomer gaf de bevestiging dat Thibau iets in zijn mars heeft. Die Europese titel heeft wel een en ander teweeggebracht. Mensen kunnen zijn huidige resultaten relativeren omdat ze weten dat hij gevallen is. Elke sportman gaat wel eens door een mindere periode en Thibau is amper 19. Het draait nu wat vierkant, maar voor hetzelfde geld sprint hij ook naar die Europese titel in het veld, zorgt hij voor een unieke dubbel en spreekt niemand over een dipje.”

Klopt, maar Thibau was heel dominant bij de junioren en werd wereldkampioen. Bij de beloften drukt hij minder zijn stempel.

Thibau: “Als ik echt op mijn niveau zou zijn, zou ik wel af en toe winnen, maar nu lukt me dat niet.”

Thibau: 'Misschien kan ik ooit een Tourrit winnen, maar een demonstratie zoals Mathieu van der Poel gaf: dat is een ander paar mouwen.' Beeld Damon De Backer

Sven: “Vergeet ook niet dat de juniorencategorie twee jaren omvat, en de beloften vier jaren. Dat maakt een groot verschil. En er is de coronacrisis. Vorig jaar waren er geen wedstrijden voor de jeugd, behalve de kampioenschappen. Thibau moest als jonge gast iedere keer bij de profs starten. Dat mag je niet onderschatten.”

Is het seizoen 2020-2021 een verloren jaar in het veld?

Thibau: “Neen, helemaal niet, ik heb er ook veel uit geleerd.”

Sven: “In de voorbereiding op die veldritwinter reed hij bij gebrek aan jeugdkoersen amper twee kermiskoersen van 60 kilometer. Daarna moest hij in zijn eerste jaar als belofte elke week aan de bak bij de profs. Dan ga je iedere keer over de limiet en komen er al snel enkele onevenwichten bloot. Bij mij was dat als jonge knaap een probleem met de achillespees, bij Thibau dook een rugprobleem op. Pas na de winter is dat euvel opgelost.”

Het is niet dat je na je niet-selectie voor het WK in januari een wake-upcall kreeg?

Thibau: “Neen, helemaal niet. Ik leefde al honderd procent voor mijn job, maar dat probleem was er en dat werk je niet van de ene op de andere dag weg. Ik ging drie keer in de week naar de kinesist in Antwerpen om oefeningen te doen.”

Sven: “Zodra dat onevenwicht was verholpen, draaide het wel weer goed. Kijk naar de resultaten van zijn voorbije zomer, het beste bewijs.”

Het is niet dat hij er in die winter even zijn voeten aan veegde?

Sven (verbaasd): “Thibau? Er zijn voeten aan vegen? Tot op de dag van vandaag heb ik dat nog nooit bij hem gezien. Als je hem niet tegenhoudt, zit hij van ’s morgens tot ’s avonds op die velo.”

Thibau (lacht): “Bah, vandaag met dit hondenweer toch eerder niet.”

Sven: “Je begrijpt wat ik bedoel.”

Thibau: “Dit leven ligt me gewoon. Ik geniet ervan om te trainen en koersen. De combinatie met trainer Paul Van Den Bosch werkt ook uitstekend. Hij remt me af, anders zou ik echt te veel doen.”

Sven: “Daarom train ik hem niet. Hij luistert naar Paul. Het is beter dat hij begeleid wordt door een extern iemand die deze wereld kent. Zodra Thibau dan thuis is, kan hij het ook loslaten.”

Ik zag inderdaad dat hij niet altijd naar jou luistert. Op het EK zei je hem dat hij na de podiumceremonie zijn muts moest aantrekken, en hij schudde nors van neen.

Sven (lacht): “Klopt, maar dat is ook gewoon…

Thibau (onderbreekt): “Ik luister wel nog veel naar jou hoor, papa.”

Sven: “Dat is de leeftijd en hij zit al heel zijn leven zo in elkaar. Het gebeurt op een speelse manier. Hij zet zich een beetje af tegen mij, maar eigenlijk neemt hij wel mee wat ik vertel en beseft hij ook dat hij geen kou mag lijden. Maar hoe gaat dat, je bent een jonge gast en laat dat niet direct zien. Veel ouders zullen zich daarin wel herkennen.”

Is Thibau als sportman een verbeterde versie van jou?

Sven: “Op dit moment wel. Dat idee heb ik wel. Zeker in zijn communicatie staat hij al heel ver.”

Ik doel eerder op het sportieve, goed ­communiceren telt niet in een koers.

Sven: “Toch wel. Ik merk dat hij goed in de groep ligt en voor sfeer zorgt. Hij kan mensen motiveren, dat is ook van belang en hij doet dat zonder dat hij zich als ‘de zoon van’ profileert. Voorts denk ik dat mensen graag naar de cross komen voor iemand die iets te vertellen heeft. Hij heeft geen dikke nek en praat met respect over zijn tegenstanders.

“Ik heb in de loop van de jaren moeten leren communiceren, hij is al van kleins af vlot van taal. Onder druk presteren gaat hem ook beter af en hij staat qua resultaten in de cross al verder. Ik had op die leeftijd minder titels. En ook op de weg haalt hij tot nu toe betere resultaten.

Sven: 'Thibau zorgt voor sfeer en kan mensen motiveren, zonder dat hij zich als 'zoon van' profileert. Hij heeft geen dikke nek.'. Beeld Damon De Backer

“Op z’n 19de beschikt hij over vaardigheden die ik op die leeftijd niet had. De vraag is: blijft dat zo evolueren? De stap naar de echte profs… daar komt veel bij kijken: karakter, geluk en hij moet zich nog zeker verder ontwikkelen. Ik leg hem geen enkele druk op, maar ergens heb ik er wel vertrouwen in dat hij nog veel in zijn mars heeft.”

Zijn daartoe signalen?

Sven: “Met Paul heeft hij een goede trainer. Iedereen zegt dat Thibau al prof is sinds hij op z’n fiets zit, maar dat is niet zo. ‘Onze Thibau’ is een jongen die al veel kilometers in de benen heeft, maar hij kan nog enorm veel progressie maken als het gaat om het opdoen van koershardheid, hij moet nog body kweken. Paul is daar heel voorzichtig in.

“Nu doet hij nog veel speelse dingen op training, maar echt heel lang en hard trainen ontbreekt in zijn pakket. Dat is een bewuste keuze, want als je hem die opdracht zou geven, zou hij te veel doen. Je mag je als jonge gast ook niet overzetten’.”

Anderzijds liet Van Den Bosch na de ­Europese titel wel noteren dat Thibau ‘het potentieel heeft om een Tourrit te winnen’.

Sven (lacht): “Dat was inderdaad niet zo voorzichtig, want dat schept bepaalde verwachtingen terwijl het wel een harde wereld is.”

Stuur je Paul dan een berichtje?

Thibau: “Neen. Eigenlijk is hij daar even nuchter in als wij. Misschien is dat ooit mogelijk, maar het is nog zo ver weg, laat me eerst maar een rit winnen in de Baloise Belgium Tour. En ook: je hebt ‘winnen in de Tour’ en ‘winnen in de Tour zoals Mathieu van der Poel’. Dat maakt veel verschil. Misschien kan ik ooit eens een Tourrit winnen na een sprint met een groepje van zes dat vooruit blijft, maar zo’n demonstratie als Mathieu... Dat is een ander paar mouwen.”

Sven: “Het is gewoon nog een heel lange weg. Mensen vergeten dat precies. Zijn eerste jaar bij de beloften ligt nog maar net achter ons.”

Verandert die Europese titel iets in de aanpak van je carrière? Is er keuzestress?

Thibau: “Neen. Je ziet met Wout en Mathieu dat je op deze leeftijd nog geen keuzes hoeft te maken.”

Sven: “Hij kan zeker nog een tijdje beide disciplines combineren. Alleen moet je hier en daar dan wel wat wedstrijden schrappen. Veldrijden is een perfecte leerschool. Het een staat het ander niet in de weg.”

Sven, jij was een asceet tijdens je carrière: amper op restaurant, elke avond op tijd in bed. ­Thibau, ben jij ook zo hard voor jezelf of probeer je tussendoor nog wat van het leven te ­genieten?

Thibau: “Ja en neen. Het is moeilijk te zeggen. Soms denk ik dat ik exact hetzelfde ben als pa. Maar soms ook helemaal niet. Ik heb alleszins dezelfde gedrevenheid. Op trainingen wil ik alles tot in de perfectie uitvoeren, maar op andere vlakken zit ik niet zo in elkaar. Ik geef een voorbeeld van vandaag. Ik had massage in de namiddag en zou losrijden in de voormiddag. Maar mijn kinesist kon onverwacht niet en dus moest ik in de voormiddag naar de massage.

“Wel, pa zou daar zot van geworden zijn. Ik zag hem vanmorgen al denken: waarom zit Thibau niet op de rollen? Waarom rijdt hij pas in de namiddag? En dan vindt hij dat niet professioneel. Hij kende de reden niet, maar ik lig daar echt niet wakker van. Mijn training is gebeurd, alleen op een ander tijdstip. Ik weet niet hoe hij het had aangepakt, maar ik ben daar relaxter in.

Sven: “Wel, waarschijnlijk heb je die info wel van de dag voordien. Dus dan was ik vroeger opgestaan en had ik eerst op mijn rollen gereden zoals gepland. Je bent nog niet zo gestructureerd als ik destijds was.”

Thibau (lacht): “Ja, maar dat lukt me ook niet altijd omdat ik in twee huizen woon (Thibaus moeder Isabelle Nijs en vader Sven Nys leven gescheiden van elkaar, red.). Ik ben ook heel graag bij mama en daardoor verloopt het soms wat minder gestructureerd.”

Sven: “Zolang hij niet op zichzelf woont, zal dat zo blijven. Daardoor liggen spullen soms bij Isabelle en andere bij mij en gaat dat wat over en weer.”

Ik hoorde wel dat je alleen wilt gaan wonen.

Thibau: “Klopt, daar kijk ik echt naar uit.”

Je bent 19. Weinig 19-jarigen wonen op zichzelf.

Thibau: “Veel studenten gaan toch ook op kot en wonen alleen?”

Ja, maar hun was en plas wordt nog gedaan, ze leven als student niet altijd even gezond en velen krijgen maaltijden mee van thuis.

Sven (schiet in de lach): “Nu hoor je het eens van een ander. Misschien denkt hij ook dat zijn mama eten meegeeft voor in de microgolf…”

Zelf je boodschappen doen, poetsen. Er komt heel wat bij kijken.

Sven: “Ik heb hem dat allemaal al gezegd, maar het is goed dat jij het nog eens herhaalt.”

Thibau: “Ik weet dat allemaal wel, maar ik kan voor mezelf zorgen.”

Sven (zalvend): “Je zou dat inderdaad kunnen. Daar twijfel ik niet aan, maar hij moet er zich van bewust zijn dat het een grote stap is en dat hij er helemaal klaar voor moet zijn.”

Thibau: 'Dit is nog maar mijn tweede jaar bij de beloften. Ik wil en ik moet nog heel veel winnen.' Beeld Damon De Backer

Thibau: “Op zich zou me dat nu perfect lukken, daar ben ik honderd procent zeker van. Op stage in Mallorca trek ik ook volledig mijn plan. Alleen twijfel ik of het op dit moment in mijn carrière wel een verstandige keuze is. Wordt het niet plots allemaal wat veel in korte tijd? Ik moet morgen niet verhuizen (lacht), het maakt me niet uit als ik nog een jaar thuis woon. Ik zit hier perfect, maar veel langer moet het toch niet meer duren. Het belangrijkste is dat het mijn koersleven niet mag veranderen. Het mag financieel en praktisch geen invloed hebben.”

Maar sta jij nu al financieel op je eigen benen?

Sven: “Neen, dat doet hij niet.”

Thibau (knikt van wel) “Bwa, misschien…” (glimlacht)

Sven: “Hij verdient wel al wat geld en op termijn zal hij wel iets kunnen realiseren waardoor hij financieel onafhankelijk wordt. Maar nu nog niet.”

Hij wacht toch gewoon op een vet contract bij Trek-Segafredo?

(beiden schieten in de lach) Sven: “Hij zit hier goed bij ons (Baloise Trek Lions, de crossploeg van het grotere Trek-Segafredo, red.). Met Bob Verbeeck heeft hij een verstandige manager die de markt kent. Ik geef toe dat alles een beetje in een stroomversnelling is geraakt door de Europese titel, maar er is geen haast. Het is zaak om vooral rustig te blijven en met de voetjes op de grond. Hij moet niets forceren.

“Dat hij naar Trek zal gaan, lijkt me een logische evolutie, maar gun hem de tijd. Hij zal nog zeker volgend seizoen zijn zomerprogramma bij onze ploeg afwerken. Af en toe wil hij ook wat wedstrijden rijden met de nationale ploeg om internationale ervaring op te doen en sterker te worden.”

Uiteindelijk valt er in de cross nog heel veel te winnen. Er is nog werk aan je palmares.

Thibau: “Dat is het fijne. Dit is nog maar mijn tweede jaar bij de beloften. Ik wil en ik moet nog heel veel winnen. Eerst wil ik nu opnieuw mijn niveau halen en als me dat lukt, moet ik in principe in elke cross bij de beloften voor het podium kunnen meedoen.

“Ik spreek niet over winst, maar ik moet wel met de beste drie kunnen meestrijden. Dat moet de ambitie zijn. Ik kan met mijn carrière nog alle ­kanten uit. Ik moet het eigenlijk nog allemaal bewijzen, dus van keuzes maken is nog lang geen sprake.”