‘Vader’ De Laet strijdt vanavond voor coach en fans

Frankfurt am Main, Duitsland. Vijf graden, ijzige wind en grauwe lucht. Hier moet Antwerp vanavond de drie punten pakken tegen Eintracht Frankfurt. De Duitsers wonnen hun laatste drie wedstrijden.

De vraag is: hoe zal The Great Old zich straks presenteren? Als het team dat Anderlecht klopte twee weken geleden, of als het los zand van afgelopen zondag op Stayen?

Eén speler incarneert het Antwerp-gevoel zoals niemand anders: De Laet. Dat blijkt uit volgend citaat dat hij voor de competitiestart liet optekenen: “Ik ben vooral supporter. Stel dat ik over drie, vier jaar stop als voetballer en hier geen functie krijg, dan zou ik nog altijd op de tribunes zitten.”

De Laet is de speler die coach Priske als eerste op het wedstrijdblad zet, met de aanvoerdersband rond de arm. Op links, op rechts of centraal: hij gaat er nooit uit.

Nochtans was dat niet het plan bij aanvang van de competitie. Toen leek het erop dat hij definitief als centrale verdediger zou worden uitgespeeld. “Of ik de flank niet ga missen? Nee. (droog) Te oud, hé. Laat dat maar aan de jonge gasten.”

Nu, het maakt hem niet zoveel uit. De Laet wil vooral op dat veld staan. “Vorig jaar was het gemakkelijk,” zei hij gisteravond, “ik wist waar ik ging spelen. Nu is er bij wijze van spreken geen enkele week geweest dat er niemand uitviel met een blessure.”

Natuurlijke leider

De jonge Balikwisha zei onlangs dat De Laet een vaderfiguur is. Nainggolan noemt hem dan weer de natuurlijke leider van de groep. Die voortrekkersrol ligt hem.

De Laet kent als geen ander de verwachtingen bij Antwerp. “Ik voel dat het belangrijk is dat er één of twee spelers in de kleedkamer zitten die weten wat het betekent om hier op deze tribunes te zitten. Die weten wat de Antwerp-fan verwacht. Als wij verliezen zie ik dubbel af, als supporter én als speler.”

Vanavond hoopt De Laet vooral om geen twee keer af te zien. Meer nog: puntengewin is nodig om die sprankel hoop op een Europese overwintering te behouden. “De honger is zeker aanwezig. Misschien moeten we niet van in het begin vol voor de aanval gaan. Als er nog twintig minuten te spelen zijn en we hebben een goal nodig weten we wat te doen. Dan hoeven we niet meer te rekenen.”

Priske zal de ploeg nog toespreken voor de wedstrijd. Zijn aanvoerder zal het voorbeeld van zijn coach volgen vlak voor de aftrap. “Ik zal altijd alles geven voor de trainer en deze club.”