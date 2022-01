Vaccin weigeren tekent tegendraadse tennistopper Djokovic

Novak Djokovic bereikte de tennistop met de hulp van wellnessgoeroes en specialisten in alternatieve geneeswijzen. Zijn opvattingen over coronavaccinatie brachten zijn deelname aan de Australian Open in gevaar.

Het is januari 2010 als acupuncturist Igor Cetojevic naar Novak Djokovic kijkt op televisie. De Servische tennisser, toen nog geen wereldster, speelt in de kwartfinale op de Australian Open. Plotseling grijpt Djokovic naar zijn maag. Hij verliest daarna, zo slap als een vaatdoek, de wedstrijd.

Cetojevic denkt vanaf de tv te kunnen zien wat er aan de hand is met de tennisser die al vanaf jonge leeftijd last heeft van allergieën en astma. Een paar maanden later ontmoeten ze elkaar. De arts geeft Djokovic een boterham en denkt door de manier waarop zijn lijf reageert te zien dat hij beter geen brood meer kan eten. Het is de start van een glutenvrij dieet en het begin van de toevlucht van Djokovic tot alternatieve artsen, wellnessgoeroes en meditatieleraren.

Nu is Djokovic de beste speler ter wereld, én het symbool van de verdeeldheid tussen voor- en tegenstanders van coronavaccinatie. De nummer één van de wereld zat enkele dagen vast in een hotel in Melbourne, nadat zijn visum werd ingetrokken. Een rechter besliste maandag dat hij toch mag deelnemen aan de Australian Open die op 17 januari begint. De bal ligt nu in het kamp van de regering, die het besluit van de rechter nog altijd ongedaan kan maken.

Grote woede

Djokovic werd tegengehouden bij de grens omdat zijn visum niet zou kloppen. Alleen volledig gevaccineerde mensen mogen het land in, tenzij er een goede reden is om geen prik te halen, zoals een onderliggende ziekte of een recente besmetting met het coronavirus.

De tennisser kreeg een vrijstelling om te spelen omdat hij in december positief werd getest. Er zijn twijfels of hij inderdaad recentelijk corona heeft gehad, omdat hij een dag na de positieve test aanwezig was bij een evenement zonder afstand te houden van mensen.

Djokovic, die normaal in luxe onderkomens vertoeft, zat opgesloten in een detentiehotel waar ook zeker twintig asielzoekers en vluchtelingen verblijven. In Servië heerst grote woede om de zaak. Djokovic wordt in eigen land vereerd als een held.

President Aleksandar Vucic zei dat er een “politieke heksenjacht” gaande was. Djokovic’ vader ging nog een stap verder. Hij vergeleek het lot van zijn zoon met de kruisiging van Jezus Christus.

Energetische transformatie

Het is geen verrassing dat Djokovic geen zin heeft om zich te laten prikken. Djokovic eet plantaardig en laat blessures liever uit zichzelf genezen, waardoor hij jaren geleden veel te lang sukkelde met een elleboogblessure. Uiteindelijk ging hij toch maar onder het mes. Om sneller te herstellen, zit hij regelmatig in een soort futuristisch ei dat hoogte kan simuleren.

Hij brengt zijn geest tot rust door te bidden en te mediteren. Twee jaar geleden zei hij mensen te kennen die vervuild water door de kracht van energetische transformatie, door te bidden en dankbaar te zijn, kunnen omzetten naar zuiver water.

Zijn bijzondere opvattingen leidden tot stormen van kritiek, maar Djokovic blijft in eigen land ongekend populair. De tennisser groeide op in de arme wijk Banjica in Belgrado. De Kosovo-oorlog loopt als een rode draad door zijn jeugd. In 1999 hoorde hij op zijn twaalfde verjaardag de vliegtuigen van de NAVO over de stad vliegen. Hij sliep met zijn familie ’s nachts in een schuilkelder en probeerde overdag te trainen op plekken die net waren gebombardeerd, omdat het daar weer veilig zou zijn.

Toen Djokovic de wereldtop in het tennis bestormde, hadden de Serviërs weer iets om trots op te zijn. Bij zijn hotel in Melbourne staken zijn fans hem afgelopen week een hart onder de riem. Ze zwaaiden buiten met de nationale vlag en dansten op traditionele muziek.

Ongenode gast

Buiten de grenzen van zijn geboorteland wordt Djokovic vaak gezien als de ongenode gast die het feestje van Roger Federer en Rafael Nadal kwam verstoren. Ondanks zijn enorme palmares legde de Serviër het in populariteit altijd af tegen Federer en Nadal. De drie tennisiconen staan momenteel allemaal op 20 grandslamzeges. Als Djokovic niet speelt in Melbourne, kan Nadal op 21 grandslamzeges komen. Federer doet niet mee vanwege een blessure.

Djokovic had op de baan vaak het gevoel, zo zegt hij, dat hij het in zijn eentje tegen de rest van de wereld opnam. Toen hij in 2015 van Federer won in de finale van de US Open, schreeuwde hij tegen vriend en acteur Gerard Butler in zijn spelersbox op de tribune: “This is Sparta”, refererend aan de gelijknamige film waar Butler in speelt. Djokovic vergeleek zichzelf met de heroïsche koning Leonidas uit Sparta die het opnam tegen het grote Perzische leger bij de slag om Thermopylae.

Vanuit zijn hotel in Melbourne voelt Djokovic zich in ieder geval minder eenzaam dan de Griekse held uit de film. Hij hoorde buiten de geluiden van zijn fans en zag de foto’s op sociale media. Hij voelt de liefde. “Bedankt mensen over de hele wereld voor jullie continue steun. Ik voel het en het wordt erg gewaardeerd.”