Usyk bokst voor zijn makkers aan het front: ‘Ik zag soldaten zonder armen of benen, zombies’

In augustus vorig jaar verdedigde Oleksandr Usyk (36) met succes zijn wereldtitel tegen Anthony Joshua. Hij bezit drie van de vier belangrijkste titels in het boksen, enkel Tyson Fury moet hij nog verslaan. Zijn overwinning tegen Joshua vieren deed hij niet in Las Vegas, Dubai of Saint-Tropez. In zijn koffer stak hij een kogelvrij vest, camouflagepak en verrekijker. Hij ging naar het front. “Ik vond het mijn taak om mijn landgenoten te steunen.”

Oekraïne staat er op zijn paspoort, het land dat al achttien maanden wordt belegerd door de Russen. “Sommige soldaten vroegen me waarom ik naar het front kwam. ‘Wat doe jij hier? Zelfs de generaals komen niet zo ver.’ Maar ik ben een gewone Oekraïner, geen generaal, geen soldaat, zoals de meesten onder hen dat niet zijn. Ze zijn niet klaar voor de oorlog.”

Aan het front zag hij de gruwelen van de oorlog. Huizen stonden in brand. Tanks rolden over de straten. Vrouwen en kinderen weenden om wat ooit was en nooit meer zal zijn. Usyk vertelde over de beelden die hij nooit van zijn netvlies zal krijgen. “Ik zag soldaten zonder armen of benen. Ik zag mannen strompelen over het slagveld alsof ze zombies waren. Ik zag dood en vernieling. In de speeltuinen lagen verlaten knuffels, er waren nooit kinderen.”

Tegenstander Daniel Dubois tijdens een training in Londen. Beeld Photo News

Het leven deelt klappen uit. Usyk incasseert en vecht, ook in de ring. Vanavond kampt hij tegen Daniel Dubois voor de WBO-, IBF- en WBA-titel bij de zwaargewichten, met in zijn hoek de steun van ontelbare onzichtbare Oekraïense soldaten.

“Soms bel ik met vrienden van thuis en hoor ik raketten ontploffen op de achtergrond. Bommen die vallen. Op het einde van die gesprekken zeggen ze me: ‘Broer, ik bel je terug. Als ik nog leef.’ Tot nu toe rinkelt de telefoon gelukkig nog vaak. Als ik mijn vrienden kan afleiden van hun miserie door te vechten, dan boks ik elke dag.”

Het uitstel van Fury

Usyk heeft nog één groot doel: Fury kloppen en zo de onbetwistbare wereldkampioen bij de zwaargewichten worden. Alleen stelt de Amerikaan die kamp steeds uit, ondanks gesprekken tijdens de afgelopen maanden is er nog geen datum vastgelegd. Ondertussen doet Fury wel aan trash talk. Toen hij vorig jaar neus aan neus met Usyk ging staan in de ring en een scheldtirade afstak (‘bodybuilderdwerg’ en ‘spleettand’ waren twee van de verwensingen) reageerde de Oekraïner niet. Zijn ogen knipperden zelfs niet. Zijn enige antwoord was stilte.

“Ik ben in zijn hoofd gekropen”, zou Usyk daarover vertellen. “Wanneer er geen camera’s zijn is Fury trouwens helemaal anders. Hij speelt de slechterik. Maar ik denk dat hij houdt van liefdesfilms en dan een beetje moet huilen. Dat is oké. Wanneer ik naar zo’n film kijk, pink ik ook een traantje weg.”

Voor de oorlog Usyks wereld verduisterde, hing er een zweem van mysterie rond hem. Hij is discreter dan zijn concurrenten. Grappig, op een manier die het midden houdt tussen slapstick en stand-up in gebroken Engels. In één en dezelfde foto slaagt Usyk erin om eruit te zien als een zachtaardige knuffelbeer én als een gevaarlijke psychopaat. Een Mona Lisa met bokshandschoenen aan.