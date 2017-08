In zijn laatste 100 meter bleek dat de 30-jarige Bolt zijn afscheid een jaar te laat had gepland. Sinds hij in 2008 bij de Zomerspelen van Peking spectaculair doorbrak, won hij gedurende een decennium elke mondiale titelstrijd (driemaal olympisch goud, driemaal WK-goud). Maar in deze WK-finale slaagde hij er niet in zijn beste race van het jaar te lopen.

Hij bleef steken op 9,95.