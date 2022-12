United Cup in Australië luidt nieuw tennisseizoen in

Met de United Cup start in Australië vannacht het nieuwe tennisseizoen. Op Novak Djokovic, de geblesseerde Nick Kyrgios, de Canadezen en de Russen na, zijn zowat alle toppers aanwezig op deze opvolger van de Hopman Cup. België rekent op David Goffin en Elise Mertens.

In 2019 vond de Hopman Cup voor het laatst plaats. Deze gemengde competitie in Perth, lange tijd het vlaggenschip de Internationale Tennisfederatie, was telkens weer een geheide hit. In die laatste editie stonden zelfs Roger Federer en Serena Williams tegenover elkaar, wat vanzelfsprekend enorm veel aandacht genereerde. Corona, maar ook de machtsorganen, zorgden ervoor dat het bij 31 edities zou blijven. Met de ATP Cup probeerde de mannentennisbond de lege plek op de kalender op te vullen maar zo’n landencompetitie voor heren, amper vijf weken na de finale van de Davis Cup, bleek toch niet optimaal. Enter de United Cup waarbij de ATP en WTA (eindelijk) de handen in elkaar hebben geslagen en voortborduren op een format dat werkt.

Achttien landen, verdeeld over zes poules van drie, spelen in Brisbane, Perth en Sydney voor een plaats in de halve finales die opnieuw in de Ken Rosewall Arena van Sydney zullen plaatsvinden. In elk duel worden twee enkels gespeeld bij de mannen en de vrouwen en een dubbel gemengd.

Om zeker te zijn dat de toppers present zouden tekenen worden er niet alleen ATP- en WTA-punten verdeeld, maar ook flink wat geld. 14.127.000 euro in totaal waarbij de deelnemers met een ranking tussen plaats 50 en 100, David Goffin (ATP 52) en Alison Van Uytvanck (WTA 72) bijvoorbeeld, al meteen 28.171 euro krijgen uitbetaald. De spelers tussen plaatsen 20 en 30, in casu Elise Mertens (WTA 29), mogen alvast het dubbele (56.356 euro) op de rekening bijschrijven. Zizou Bergs (ATP 129) moet het met 14.090 euro stellen.

Let wel, een zege in de poule levert de nummer een speler ook nog eens 36.000 euro op en de nummer twee speler 24.335 euro. Bij een overwinning van het team krijgt elke speler er ook nog eens 4.700 euro bovenop. Interessant om zo het jaar aan te vatten.

De spelers zien dit natuurlijk als een ideale voorbereiding op de Australian Open zonder meteen in het keiharde, individuele competitiebad ondergedompeld te worden. “Ik hou ervan om voor mijn land te spelen”, zei Goffin in Perth waar België het zaterdag en zondag opneemt tegen Bulgarije (Dimitrov, Tomova) en op 1 en 2 januari tegen Griekenland (Tsitsipas, Sakkari).

“Je speelt voor je ploeggenoten en dat zorgt toch voor een andere sfeer. Het is alleszins een ideale voorbereiding omdat ik sowieso twee matchen speel tegen goede tegenstanders, en hopelijk meer. Het is perfect om je lichaam te laten wennen aan de omstandigheden hier in Australië en voor te bereiden op de tornooien die gaan komen. Ik hoop dan ook goed tennis te spelen deze week, zeker onder de vleugels van de nieuwe kapitein.”

Kirsten Flipkens, die ook nog inzetbaar is in het dubbel gemengd, neemt voor het eerst de honneurs waar op de bank. “Het is druk geweest de laatste weken”, zei de Kempense veterane. “Opwindend ook. Het is een voorrecht om kapitein te mogen zijn van zo’n tof team. Een geweldige ervaring.” Voor de volledigheid: ook Kimmer Coppejans, Michael Geerts en Magali Kempen maken deel uit van Team Belgium. De United Cup begint vannacht met een duel tussen het thuisland en Groot-Brittannië in Sydney.