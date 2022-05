Union verzekert zich van tweede plaats met nieuwe derbyzege

Union kende een droomstart in het Lotto Park. Na twee minuten vond Amani Lazare voor doel Kaoru Mitoma, de Japanner die wordt gehuurd van Brighton, die aan de tweede paal binnentikte. Anderlecht had het moeilijk en het was wachten tot halverwege de eerste helft voor een kans. Een indraaiende vrijschop van Amuzu ging tegen de paal.

Na rust kon Union opnieuw een vroege goal scoren. Undav stuitte in eerste instantie nog op Anderlecht-doelman Van Crombrugge, maar kon de bal in de rebound wel binnentikken. Voor de Turkse Duitser was het nog maar zijn eerste goal in de play-offs, zijn 26ste in de Jupiler Pro League dit seizoen.

Anderlecht had weinig reactie in huis. Zirkzee miste nog een grote kans en een verdwaalde voorzet van Amuzu belandde via de vingertoppen van Union-keeper Moris op de lat. Daar bleef het bij. In het slot moest paars-wit de kelk tot op de bodem ledigen met nog een rode kaart voor Michael Murillo, die trapte puur uit frustratie na op de kuit van Mitoma.

Siebe Van der Heyden, Deniz Undav, Amani Lazare, Teddy Teuma en Dante Vanzeir kregen in het slot nog een applauswissel. Volgende week volgt er nog een galamatch in het eigen Dudenpark tegen Antwerp. Club Brugge mag zijn titel voor eigen volk vieren tegen Anderlecht.

Promovendus Union mag zich dankzij zijn tweede plaats trouwens opmaken voor de voorrondes van de Champions League.